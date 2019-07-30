Çiğli Belediyesi Kent Sempozyumu Cuma günü başlıyor

Çiğli Belediyesi Kent Sempozyumu, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, CHP Genel Başkan Yardımcıları Yunus Emre ve Yıldırım Kaya ile 33 uzman ve akademisyenin katılımıyla 2–4 Ağustos tarihlerinde yapılacak.

Çiğli Belediyesi’nin “Ekolojik Sürdürülebilir Bir Kent ve Adil Bir Yaşam” temasıyla düzenlediği Çiğli Belediyesi Kent Sempozyumu 2–4 Ağustos tarihlerinde Çiğli Belediyesi konferans salonunda düzenlenecek. Sempozyumda İzmir’in farklı üniversitelerinden akademisyenler ve çeşitli sivil toplum kuruluşlarından uzmanlar, Çiğli’nin kentsel, ekolojik, sosyal ve ekonomik sorunlarına yönelik bilimsel sunum ve konuşmalar yapacak.

AÇILIŞ KONUŞMASINI TUNÇ SOYER YAPACAK

2 Ağustos Cuma günü saat 10.00’da açılış konuşmasını İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’in yapacağı sempozyumda 33 uzman ve akademisyen üç gün boyunca saat 10.00–17.30 arasında sunum yapacak. Çiğli’de ilk kez düzenlenecek kent sempozyumunda, kentsel dönüşüm, sürdürülebilir çevre, yenilenebilir enerji, Gediz Deltası ekolojisi, kooperatifçilik, kültür, sanat, eğitim ve spor gibi başlıklar altında bildiriler sunulacak.

İklim, tarım, yenilenebilir enerji, eğitim gibi temel konuların anlatılacağı sempozyumun ikinci gününde CHP Genel Başkan Yardımcıları Yunus Emre “Yerel Yönetimlerin Eğitim ve Gençlik Politikası”, Yıldırım Kaya da “Yerel Yönetimlerin Eğitim Politikası Nasıl Olmalı?” konularında konuşma yapacak.

BAŞKAN GÜMRÜKÇÜ: İLK KEZ DÜZENLENİYOR

Çiğli Belediye Başkanı Utku Gümrükçü, Çiğli’nin kentsel, ekolojik, sosyal sorunlarına yönelik bilimsel sunum ve konuşmaların yapılacağı önemli bir etkinliğe ev sahipliği yapacaklarını söyledi. Çiğli’nin geleceğini planlama konusunda çalışmalar yaptıklarına değinen Gümrükçü, “Çiğlimiz ilk kez bir sempozyuma ev sahipliği yapacak. Düzenleyeceğimiz sempozyumu, bilimsel ve katılımcı bir anlayışla ve birlikte yönetilen bir Çiğli yaratma yolunda önemli bir adım olarak görüyoruz. Sempozyuma İzmir’deki üniversitelerden akademisyenler, vakıf, oda, kooperatif ve derneklerimizden katılan konuşmacılar üç gün boyunca değerli birikimlerini bizlerle paylaşacaklar. Bizler inanıyoruz ki kentimiz, ancak ona sahip çıktığımız ölçüde doğru, sağlıklı, planlı ve güvenli bir şekilde gelişebilir. Çiğli’de kent bilincinin oluşması ve Çiğlililerin bu bilinçle kentlerine sahip çıkmalarının önem taşıdığını düşünüyoruz. Çevre, yenilenebilir enerji, Gediz Deltası, eğitim, sağlık gibi çok temel konularda sunumların gerçekleştirileceği etkinliğimize tüm halkımızı bekliyoruz” diye konuştu.