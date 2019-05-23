NASA, 2020 Mars görevi için yeni bir tanıtım kampanyası başlattı. Başlatılan bu tanıtım kampanyasında isimlerin yazılı olduğu yolcu biletleri oluşturuluyor.

Oluşturulan bu yeni tanıtım kampanyasına isteyen herkes katılabiliyor ve NASA tarafından üretilmiş olan dijital bir ‘biniş kartı’na sahip oluyor.

İzmir Çiğli Belediyesi de NASA’nın uzay aracıyla 2020’de Mars’a yapacağı yolculuğa dahil olurken, belediye elektronik yolcu biletini sosyal medya hesabından paylaştı.

Yolculuğa dahil olan belediye, verilen ‘yolculuk biletini’ Twitter hesabından paylaştı. Paylaşılan yazıda, “Flamingolarımızla biz de oradayız:))) #Mars2020” notu düşüldü.

22 Mayıs itibariyle dünya çapında 574 bin 906 kişi adını Mars’a göndermek için projeye katıldı.

NASA’nın internet sitesinde projeye en çok ilgi gösteren ülkeler listesinde, Türkiye, 65 bin 197 başvuruyla üçüncü sırada yer aldı. İlk ise sırada ise ABD ve Hindistan var.