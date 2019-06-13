Çiğli Belediyesi’nde toplu iş sözleşmesi imzalandı

Çiğli Belediyesi ve Tüm- Bel Sen 2 Nolu Şube arasında yapılan toplu iş sözleşmesi görüşmeleri anlaşmayla sonuçlandı. Çiğli Belediyesi’nde çalışan 245 memuru kapsayan toplu iş sözleşmesi Çiğli Belediye Başkanı Utku Gümrükçü ve Tüm-Bel Sen 2 Nolu Şube Başkanı Mustafa Aygün tarafından imzalandı.

1 Nisan’dan itibaren geçerli olmak üzere geriye dönük imzalan sözleşme, Çiğli Belediyesi’ndeki memurların aldığı sosyal denge tazminatının tüm kalemlerinde yüzde 7 ve her mali yılın sonunda (ÜFE + TÜFE)/2 oranında artış sağlıyor. Çiğli Belediye Başkanı Utku Gümrükçü’nün makamında gerçekleştirilen toplu iş sözleşmesi imza törenine sendika yöneticileri Özer Kaysavuk, Vildan Çalıkoğlu, Emrah Ataş, Başkan Yardımcısı Barbaros Kiriş, İşyeri Sendika Temsilcisi Atilla Bingöl ve belediye bürokratları katıldı.

“SENDİKAL MÜCADELEYİ ÖNEMSİYORUM”

Sözleşmenin iki yıllık imzalandığını belirten Başkan Utku Gümrükçü, her zaman emekten yana ve emeğe saygı duyan anlayışla hareket ettiklerini belirterek, mevcut mali koşullarda memurlara iyileştirme yaptıklarını söyledi. Gümrükçü, “Memurlarımızın geçimlerine yardımcı olmak üzere belediye bütçesi doğrultusunda sözleşme imzaladık. İki yıl sonra daha güzel şartlarda sözleşme imzalayacağımızı umuyorum. Sendikal mücadeleyi önemsiyorum ve birlik beraberlik içerisinde, dayanışmayla yürütülmesi gereken bir süreç olduğunu biliyorum. Toplu iş sözleşmemizin tüm memurlarımıza hayırlı uğurlu olmasını diliyorum” dedi.