Çiğli Belediyesi’ndeki eylem bayramda da devam edecek

İzmir Çiğli Belediyesi’nde işten çıkarılan emekçiler, bayramı direnişte geçirecek.

Belediyede Tüm Bel Sen üyesi 19 sözleşmeli kamu emekçisi, KHK’de yer alan “Güvenlik soruşturması sözleşmeli memur alımında yer almalıdır” ibaresi gerekçe gösterilerek 26 Nisan’da işten çıkarılmıştı. Ardından sendika ve belediye yönetiminin görüşmeleri sonrası 6 emekçi işine geri döndü.

İşe geri dönemeyen 13 emekçi ise belediye önünde oturma eylemi yaparak mücadelelerini sürdürüyor. Emekçiler bayramda da oturma eylemine devam edeceklerini duyurdu.

‘İŞİMİZİ GERİ İSTİYORUZ’

Oturma eylemini sürdüren emekçiler, işlerine geri dönmek istediklerini ifade ederek, “Bizler emekçiler olarak işimizi geri istiyoruz. Sayın Kemal Kılıçdaroğlu ile görüşmek istedik. Ancak milletvekilleri ile görüşebildik. Seçim bildirgelerinde ‘1 tane bile emekçinin ekmeği ile oynanmayacağı vaadini ve güvenlik soruşturması hakkında açtıkları davayı’ hatırlattık. Ancak anladık ki, işimizden gücümüzden edilerek açlık ve sefalete itilmemiz umurlarında değil” dedi.

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Tüm Bel Sen 2 Nolu Şube Başkanı Mustafa Aygun ise, “Belediye ile görüşmelerimiz devam ediyor. 6 işçiyi işlerine geri aldırdık. Diğer arkadaşlarımızın da işlerine geri dönmeleri için mücadele ediyoruz” diye konuştu.