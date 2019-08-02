BERKAY SAĞOL

Çiğli Belediyesi tarafından düzenlenen, kentsel, ekolojik ve sosyal problemlere yönelik bilimsel sunumların yapıldığı, aynı zamanda çözüm önerilerinin tartışılacağı ‘Çiğli Kent Sempozyumu’ başladı. 3 gün sürecek sempozyumun açılış konuşmalarını İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ve Çiğli Belediye Başkanı Utku Gümrükçü yaptı.

Çiğli Belediyesi Konferans Salonu’nda yapılan sempozyuma CHP Parti Meclisi üyesi ve Ankara Milletvekili Gamze Taşçıer, CHP İzmir Milletvekili Kamil Okyay Sındır, CHP Çiğli İlçe Başkanı Hasan Mert Özcan ve eski CHP Milletvekili Zeynep Altıok katıldı.

“AKIL VE BİLİM YOLUNDA İLERLEYECEĞİZ”

‘Çiğli Kent Sempozyumu’nun açılış konuşmasını yapan Çiğli Belediye Başkanı Utku Gümrükçü, “İzmir’in kalbi Çiğli’de atacak demiştik. Bu düşüncede önemli bugün benim için. Bir kenti sevmek ona hizmetle başlar demiştik. Biz yaklaşık 4 aydır yeni hizmet hamlesi yapmaya çalışıyoruz ve kenti kentlilerle beraber yönetme gayretindeyiz. Çiğli’yi farklı bir noktaya taşıyacağız derken, ‘neye güveniyorsunuz’ diye sorduklarında Çiğli halkı ve Tunç Soyer cevabını veriyorum. Çiğli halkına ve başkanımızın misyon ve vizyonuna olan güvenle yapıyoruz. 26 mahallede sandıklar kurarak binlerce yurttaşımız şikâyet ve önerilerini sandıklara atarak bizlere ulaştırdılar. Anket çalışması yaptık ve ben şahsen belediye başkanı olarak makamımı 16 mahalleye taşıdım. Masa, sandalyelerimizi alıp çay ikramımızla vatandaşlarımızın derdini dinliyoruz. 26 mahallede odak grup çalışması yaptık. Mahalleleri vatandaşlarla birlikte tartıştık. Çiğli’nin röntgenini çektik ve bunu yaparken bilim eksik olmasın dedik. Bunu yaparken Çiğli halkına bir yön çizebilmesi için siz değerli katılımcılarımız ile birlikte ‘Kent Sempozyumu’nu düzenledik. Bu toplantıda emeği geçen herkese teşekkür borç biliyorum” ifadelerini kullandı.

Kent Sempozyumu gibi çalışmaların Türkiye’nin genelinde yayılmasını istediklerini söyleyen Gümrükçü, “Biz de böylece yeni fikirlerle sizlerin önüne daha da iyisini koymayı başarabiliriz. Temel hedefimiz, Türk kültürünün muasır medeniyetlerin üzerine çıkarmak. Çiğli özelinde de bu hedefimiz mevcut. Bunu yaparken sadece akıl ve bilim yolunda ilerleyerek özen göstereceğiz. Her zaman çağdaş ve uygar belediyecilik anlayışını sürdüreceğimizi taahhüt ediyorum” dedi.

Çiğli Belediye Başkanı Utku Gümrükçü

“15 YILDA YIKICI BİR TABLO ORTAYA ÇIKTI”

Kent Sempozyumu’nun vatandaşlar ve katılımcılar tarafından yoğun ilgiyle karşılanmasından mutluluk duyduğunu belirten Tunç Soyer, “Ekolojik ve sürdürülebilir bir kent ve adil bir yaşam sempozyumunda sizlere hitap etmekten onur duyuyorum. Çiğli’nin ev sahipliğinde devam edecek bu sempozyumda ekolojimize dair her şey tartışılıp gündemde olacak. Çiğli’de ilk kez böyle bir sempozyum sergileniyor. Merkezi müdahaleler nedeniyle 15 yıldır yerel yönetimlerin ekolojik uygulamaları zarar gördü. Bizler başta ülkemizde büyükşehirler olmak üzere diğer tüm alanlarda uygulanan yaklaşımlardan farklı bir yol izlemeliyiz. Çünkü mevcut durum çok daha yıkıcı bir tablonun ortaya çıkmasına neden oldu. Canlıların adil yaşamını koruyamadığımız için her gün binlerce canlı ölüyor. Bizler bunun önüne geçebilmek için çalışmalarımızı yapıyoruz ve tüm düzenlenmeler buna uygun olarak yapılıyor” diye konuştu.

“DEMOKRASİNİN KÖKLERİ BURADAN FİLİZLENDİ”

“İzmir’i herkesin düşüncesini alarak yönetmeyi hedefliyoruz” diyen Soyer, “Demokrasi 5 yılda bir sandık başına gitmekten ibaret değil. Bir yaşam biçimi, bir yaşam kültürüdür. İzmir çoğulculuğun, farklılıkların ve çeşitliliğin en önemli merkezlerinden biri. Herkesin düşüncesini alarak birlikte yönetmeyi hedefliyoruz. Bu yaklaşımımızın ilk adımlarını İzmir Buluşmaları ile attık. Biz toprağın, kuşların ve doğanın da başkanı olacağımızın sözünü vermiştik. İnsanların diğer canlılarla, doğayla, havayla barışık bir hayat sürdüğü bir yaşam talep ediyoruz. Bu nedenle bu hedefe doğru yol alıyoruz. Biz bu toprakların bize bahşettiği zenginlikle uyumlu bir hayat yaşamadığımızı düşünüyoruz. Bunu yapacak güce ve iradeye sahip olduğumuzu düşünüyoruz ve siyaseti bunun için yapıyoruz” dedi.

Dünyada içinde flamingo üreyen başka bir metropolün olmadığını vurgulayan Soyer, “Biz Gediz deltasını dünyanın en güzel doğal parklarından biri haline getireceğiz. Kısa süre içerisinde Utku başkanımla son noktayı koyacağız. Göreceksiniz dünya Çiğli’yi merakla ilgiyle görmek isteyecek” şeklinde konuştu.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer

3 gün sürecek ‘Çiğli Kent Sempozyumu’nda, yerel yönetimlerde siyaset, kooperatifçilik, yerel yönetimlerde kültür-sanat politikaları, yenilebilir enerji ve spor kent ilişkisi gibi pek çok farklı başlık tartışılacak.