Çiğli’de yurttaşların talepleri için sandıklar kuruldu

Çiğli Belediyesi Türkiye’de bir ilke imza attı. Çiğli’de yaşayan yurttaşların beklentilerinin çok daha etkin karşılanması amacıyla mahalle muhtarlıklarına sandıklar kuruldu. Esentepe Mahallesi’nde kurulan sandık başına giden Çiğli Belediye Başkanı Utku Gümrükçü, Çiğli halkını, mahallesine sahip çıkma ve taleplerini belediyeye iletme çağrısında bulundu.

Çiğli Belediyesi Çiğli’nin 26 mahallesinde sandık kurdu. İki gün boyunca (11-12 Temmuz) yurttaşlar dilek, öneri ve taleplerini hazırlanan formlara yazarak sandıklara atmaya başladı. Esentepe Mahalle Muhtarlığında kurulan sandık başına giden Çiğli Belediye Başkanı Utku Gümrükçü, vatandaş odaklı belediyecilik yapabilmek adına vatandaşın talep ve önerilerini toplamak istediklerini söyledi.

YURTTAŞLAR VE MUHTARLAR MEMNUN

İlk kez kurulan sandıkların başına sabah erken saatlerden itibaren gitmeye başlayan Çiğlililer, vatandaş memnuniyet anketini doldurup görüşlerini bildirip, başlatılan uygulamadan duydukları memnuniyeti dile getirdiler. Mahalle muhtarları da taleplerin tespiti açısından sandıkların kurulmasının iyi bir çalışma örneği olduğunu ifade ettiler.

DİLEK VE ÖNERİLER İLETİLİYOR

Çiğli halkının iki gün boyunca öneri ve taleplerini belediyeye iletmelerini isteyen Başkan Gümrükçü, “Çiğli’nin 26 mahallesinde sandıklar kurduk ve vatandaşlarımızın bu sandıklara dilediğince, özgürce düşüncelerini bize iletmelerini istiyoruz. Şu anda öncelikli talepleri tespit aşamasındayız. İlçe halkımızın beklentilerini belirleyerek hizmetlerimizi üreteceğiz ” dedi.

SOSYAL BELEDİYECİLİĞİN GEREĞİNİ YAPIYORUZ

Sosyal belediyeciliğin gereğini yerine getirmeye çalıştıklarını belirten Başkan Gümrükçü sözlerini şöyle sürdürdü:

“Sosyal belediyecilik belediyelere farklı toplumsal kesimler için daha fazla sorumluluk yüklüyor. Sürdürülebilir kalkınma hedeflerimiz arasında insan onuruna yakışır yaşam koşullarının sağlanması yer alıyor. Bu hedefimize ulaşabilmek için de belediye olarak sorumluluklarımızı yerine getirmeye çalışıyoruz. Başkanlık makamını mahallelere taşıyarak sorunları yerinde tespit ediyoruz. Bir yandan da haftada bir gün şafak mesaisi yapıyoruz, sabah 06.00’dan itibaren mahalle muhtarlarımızla birlikte sokakları geziyoruz. Ayrıca başkan yardımcılarımız da mahalle çalıştayları yaparak farklı bir çalışma yürütüyor. Kısacası, Çiğli’nin geleceğini planlarken popülist ve geçici çözümlerden uzak durup, gerek bugün, gerekse gelecek nesillerin ihtiyaçlarının karşılanabilmesi için yerelde sürdürülebilir kalkınmayı ilke olarak belirledik. Çiğli’nin kaynaklarını, doğa ile kalkınma arasındaki dengeyi koruyan, mahalleler ve sosyal guruplar arasındaki eşitsizliği minimize etmeyi hedefleyen ve üretimi destekleyen bir yönetim anlayışı içerisinde kullanacağız.”