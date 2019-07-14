Cihatçılar Halep’e roketle saldırdı: 6 sivil öldü, 8 sivil yaralandı

Suriye devlet medyası Halep’e cihatçılar tarafından roketli saldırı yapıldığını duyurdu.

SANA’nın haberine göre cihatçılar tarafından atılan roketler sonucu 6 sivil hayatını kaybederken, 8 sivil de yaralandı.

Saldırının Halep’in batısındaki gruplar tarafından yapıldığı açıklandı. Bölgede El Kaide bağlantılı Hey’et Tahrir’uş Şam’ın bulunduğu biliniyor.

Suriye İnsan Hakları Gözlemevi de ölü sayısını doğrulayan bir açıklama yaptı. Açıklamada ölü sayısının artabileceği, yaralıların bir kısmının durumunun ciddi olduğu söylendi.

Cihatçıların sabah saatlerinden beri Halep’e roket saldırıları gerçekleştirdiği, Suriye ordusunun saldırılara yanıt vermeye başladığı aktarılıyor.