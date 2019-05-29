Çıkarları için medya etiğini rafa kaldırdılar

Dilan Esen

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) kararıyla iptal edilen ve 23 Haziran’da yapılmasına karar verilen seçimler yaklaşırken, yandaş medyanın kara propagandaları da sürüyor. 31 Mart seçimlerinde İstanbul Belediye Başkanı seçilen Ekrem İmamoğlu’na yönelik yalan haberler tepki çekiyor.

İmamoğlu’nun katıldığı programlarda sözleri çarpıtılıyor. İfadeleri ise değiştirilerek bir dizi haberlere imza atılıyor. Son olarak yandan A haber’in internet sitesinde HaberTürk’te bir programa katılan İmamoğlu için, “İmamoğlu bir kez daha Demirtaş’a övgüler yağdırdı!” başlığıyla haber yapıldı.

Konuyu BirGün’e değerlendiren uzmanlar, yandaş basının çıkarları için medya etiğini tamamı ile rafa kaldırdığını söyledi.

Galatasaray Üniversitesi öğretim üyesi Doç. Dr. Ceren Sözeri üretilen videonun propaganda amaçlı olduğunu ve dolaşıma sokulduğunu söyledi. Bu gibi durumlarla yurtdışında da karşılaşıldığını belirten Sözeri, “Türkiye’de çok daha açık bir şekilde yapılıyor. Bu anlamda bir tarafıyla iyi çok kısa sürede tespit edilebiliyor. Ayrıca bir yalan haber dolaşıma girdiğinde sosyal medya üzerinden anında düzeltilebiliyor” dedi.

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GAZETECİLERİ GÜVENİLMEZ GÖSTERİYORLAR

Basında karşılaşılan yalan haberlerin gazetecilik olmadığınıa dikkat çeken Sözeri, “Kendini gazeteci olarak tanımlayan insanlar için güvenilirlik kaybına sebep oluyor. Dolayısıyla o yayınları gazete olarak kabul etmeme ve o insanları bir gazeteci olarak saymamanın açık birer göstergesi haline geliyor. Bu gazetecilik etiğine aykırıdır demek bile aslında anlamsız” diye konuştu.

Sözeri, bu kadar kutuplaşmanın ve yalan haberin olduğu bir ortamda medyanın kitleler üzerinde bir etkisi olmadığını vurguladı.

Sözeri, sözlerini şöyle sonlandırdı: “ En yandaş medya sahibi için bile bu gibi basın kurumları bir yük. Medya patronu, atadığı komiserler vasıtasıyla hükümetin istediği içerik üretiliyor. İçinde olduğumuz ekonomik durumdan dolayı çok yakın zamanda pek çok medya grubunun kapanacağını düşünüyorum.”

GAZETECİLİK DOĞRUYU SÖYLEME MESLEĞİDİR

Üsküdar Üniversitesi’nden Prof. Dr. Süleyman İrvan ise “Bu gibi haberlere öncelikle siyasetle fazla ilgilenmeyen seçmen kolay etkileniyor. İkincisi de adaya mesafeli olan seçmen hemen inanıyor. Twitter’da yazılanları görünce de birçok gazetecinin de aynı çarpıtmalara inanmış göründüğünü görüyor ve üzülüyorum” dedi.

Asıl sorunun gazetecilerin etik ilkeleri göz ardı ederek bu gibi haberler yapması olduğunu söyleyen İrvan, “Gazetecilik doğruyu söyleme mesleğidir. Bilerek, isteyerek enformasyonu çarpıtan ve yayan kişi gazeteci kimliğini taşımayı hak etmez. Gazeteciler partizan tutum içine girerek yalan içerik yaymamalıdır” diye konuştu.

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İmamoğlu iftiraya yanıt verdi

İBB’nin seçilmiş Başkanı Ekrem İmamoğlu, Arnavutköy’de gerçekleştirdiği seçim turunda halkın yoğun ilgisiyle karşılaştı. Bir esnaf, İmamoğlu’na, önceki gün akşamki Habertürk canlı yayınında sorulan bir soru üzerine, sosyal medyaya düşen ‘’kumpas videosu’’nu sordu. İmamoğlu, videonun tamamını izletmek istese de esnaftan olumsuz yanıt aldı. Bunun üzerine İmamoğlu, ‘’Bilgin olmadan hiç kimseyi suçlama. Günah işliyorsun şu anda. Zavallı medya bile tamamını yayınlamaktan çekiniyor. Genç bir insan olarak sana söylüyorum. Çoluğuna, çocuğuna, sana kim iftira atabilir’’ dedi. Esnaftan, ‘’Kimse atamaz’’ yanıtını alan İmamoğlu, ‘’Bana da atamaz’’ diyerek karşılık verdi.