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04.07.2019
Anasayfa EKONOMİ Çimento üretimi yüzde 33 azaldı, satışlar yüzde 41 düştü

Çimento üretimi yüzde 33 azaldı, satışlar yüzde 41 düştü

Konut satışları yüzde 31 azalırken, bununla birlikte çimento üretiminde de yüzde 33 düşüş yaşandı. Ülke içindeki çimento satışlarının yüzde 41 düştüğü açıklandı.

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Türkiye Çimento Müstahsilleri Birliği Başkanı Nihat Özdemir, yurtiçi çimento satış fiyatının ton başına ortalama 35 euro ile yurtdışına kıyasla çok geride olduğunu belirtti.

Özdemir, düşük fiyatın sektörün büyümesine ve finansmanların geri ödemesine olumsuz etkisinin olduğunu söyledi.

İÇ SATIŞLARDA YÜZDE 41 DÜŞÜŞ

Sözcü’nün haberine göre TÇMB’nin düzenlediği değerlendirme toplantısında konuşan Özdemir çimento üretiminin ilk dört ayda baz etkisi ve ekonomideki ivme kaybı nedeniyle %33 gerilediğini belirterek, iç satışların %41 azaldığını kaydetti.

Özdemir ayrıca yılın ilk yarısında çimento ihracatının %38 artarak 5.3 milyon ton, klinker ihracatının da %116 artarak 6 milyon ton olduğunu ifade etti.

KONUT SATIŞLARINDA BÜYÜK DÜŞÜŞ

Türkiye genelinde konut satışları Mayıs’ta yüzde 31.3 düşüşle 82,252 adet olmuştu. TÜİK’in son açıkladığı konut satış istatistiklerine göre, Türkiye genelinde ipotekli konut satışları bir önceki yılın aynı ayına göre %85,8 oranında azalış göstererek 5 231 olmuştu. Toplam konut satışları içinde ipotekli satışların payı %6,4 olarak gerçekleşmişti.

İpotekli satışlarda İstanbul 1 163 konut satışı ve %22,2 pay ile ilk sırayı almıştı. Toplam konut satışları içerisinde ipotekli satış payının en yüksek olduğu il %19 ile Eskişehir olmuştu. Yabancılara yapılan konut satışları ise Mayıs’ta bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 62.5 artarak 3,925 adet olmuştu.

Konut satışları yüzde 31,3 azaldı

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