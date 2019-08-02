Çin: ABD, ek gümrük vergisi uygulamakta ısrarcı olursa karşı önlemler alınacak

Pekin, ABD Başkanı Donald Trump’ın ticaret savaşını kızıştıran açıklamalarının ardından ABD, Çin ürünlerine ek gümrük vergisi uygulamakta ısrarcı olursa karşı önlemlerin alınacağını söyledi.

Donald Trump Perşembe günü, 300 milyar dolar değerindeki Çin ürününe ek yüzde 10 gümrük vergisi uygulanacağını belirterek, Amerikalı tüketicileri daha önce hiç olmadığı kadar doğrudan etkileyen bir ticaret hamlesinde bulundu.

1 Eylül’den itibaren geçerli olacak ve yüzde 25’e kadar çıkabilecek ithalat vergileri, diz üstü bilgisayarlar, akıllı telefonlar ve çocuk kıyafetlerini içeriyor.

Çin Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Hua Chunying tarafından yapılan açıklamada, “ABD’nimn ek gümrük vergileri uygulamakta ısrarcı olması durumunda, Çin gerekli karşı tedbirleri alacaktır” derken önlemler hakkında herhangi bir detay paylaşılmadı.

Trump’ın açıkladığı ve ABD’nin Çin’den tüm ithalatını kapsayan ek gümrük vergileri, Haziran ayında Trump-Xi zirvesinde uzlaşılan ateşkes için sürpriz bir son oldu.

Trump’ın kararına ilk tepki, Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi tarafından geldi. Wang Yi, yerel bir televizyon kanalında yaptığı açıklamada “Yeni gümrük vergileri koymak ticaret ayrılıklarını çözmek için kesinlikle doğru bir çözüm değildir” dedi.

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