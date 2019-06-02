Çin: ABD ile savaş dünyayı felakete sürükler

ABD’nin Çin’e uyguladığı ticari yaptırımlar sürerken Tayvan ve Çin Denizi’nde yaşanan güvenlik krizi de gündem oldu. Çin’den konuya ilişkin açıklama yapıldı.

Çin Savunma Bakanı Vei Fenge, ABD’nin Tayvan açıklarında donanma kuvvetlerini artırması üzerine açıklama yaptı. Açıklamada, ABD’ye uyarı yapılırken “Çin, Tayvan’la ilişkilerimize müdahale eden güçlerle sonuna kadar savaşacaktır” ifadeleri yer aldı.

ABD’yle savaşın “dünyayı felakete sürükleyebileceği” uyarısı yapan Bakan Fenge, Çin’e dönük olası bir saldırı durumunda yanıt verebileceklerini hatırlattı.