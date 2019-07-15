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15.07.2019
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Çin ekonomisi son 30 yılın en düşük büyüme oranında

Çin ekonomisinin ikinci çeyrekte büyüme oranı yüzde 6,2 oldu.

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Çin’de 1990’lı yılların başından bu yana en düşük büyüme oranı ikinci çeyrekte geldi. Haziran ayında sona eren ikinci çeyrekte Çin ekonomisinin büyüme oranı yüzde 6,2 oldu.

Bu rakam, 1990lı yıllarından başından bu yana Çin ekonomisinde kaydedilen en düşük büyüme oranı. Ülkede 2019 yılı büyüme hedefi de son 30 yılın en düşüğü olarak yüzde 6,0-6,5 olarak belirlenmişti.

Dünyanın en büyük ikinci ekonomisinin büyümesinin yavaşlamasında Çin ile ABD arasındaki ticaret savaşının küresel ticarete etkisinin de rol oynadığı belirtiliyor.

Çin ile ABD, Japonya’daki G20 zirvesinde ticaret görüşmelerine devam etme kararı alsa da iki ülke ürünlerine karşılıklı milyarlarca dolarlık gümrük vergisi uyguluyor. 

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