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20.06.2019
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Çin: Eski İnterpol Başkanı Hongwei rüşvet aldığını itiraf etti

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Çin hükümeti, 2 milyon dolardan fazla rüşvet almakla suçlanarak yargılanan Uluslararası Polis Teşkilatı’nın (İnterpol) eski başkanı Meng Hongwei’nin suçunu itiraf ettiğini açıkladı. Resmi medyadaki haberlerde, Tianjin’deki mahkemenin ceza konusunda ileri bir tarihte karar vereceği bildirildi.

BBC Türkçe’nin haberine göre 65 yaşındaki Meng Hongwei, genel merkezi Fransa’nın Lyon kentinde olan İnterpol’ün ilk Çinli başkanıydı.

Meng, geçen yıl Eylül ayında Fransa’dan Çin’e gitmesinin ardından ortadan kaybolmuştu.

Daha sonra Çin Komünist Partisi, Meng’in Devlet Başkanı Şi Cinping’in yolsuzlukla mücadele çabaları kapsamında gözaltına alındığını duyurmuştu.

Fransa’deki eşi ise Meng’e ait suçlamaların siyasi olduğunu savunuyor.

Fransa, eşine ve çocuklarına siyasi sığınma hakkı verdi

Geçen ay Meng’in eşine ve çocuklarına kaçırılabilecekleri kaygısıyla, siyasi sığınma hakkı verilmişti.

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Fransa’da yaşayan Meng, gözaltına alınmasından sonra İnterpol Başkanlığı görevinden istifa etmişti.

Meng’in ortadan kaybolması kaygı yaratmış, Çin makamları Ekim ayında onun hakkında rüşvet alma suçundan soruşturma açıldığını açıklamıştı.

Eski İnterpol Başkanı daha sonra, Komünist Parti Disiplin Soruşturması Merkez Komitesi tarafından partiden ihraç edilmiş ve tüm kamu görevlerinden de alınmıştı.

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