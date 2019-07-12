Çin, Tayvan’a silah satan ABD şirketlerine yaptırım uygulayacak

Çin, ABD’nin Tayvan’a 2.2 milyar dolarlık silah satışını onaylamasına karşı ticarete katılan ABD’li şirketlere yaptırım uygulanacağını duyurdu.

Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, Macaristan’a yaptığı ziyaret esnasında konuya ilişkin açıklama yaptı. Wang Yi, Tayvan lideri Tsai Ing-wen’in ABD’ye ve ardından Karayipler’e yaptığı ziyaretler konusunda “büyük endişe duyduklarını” söyledi.

Wang, “Eğer ABD tarafı Çin-ABD ilişkilerinde yeni sorunlar yaratmak istiyorsa, eylemleri nihayetinde bumerang etkisi yaratacaktır” ifadelerini kullandı.

Çin Dışişleri Bakanığı Sözcüsü Geng Şuang ise, Tayvan’a silah satışı kararı üzerine ABD’li şirketlere yaptırım uygulayacaklarını söyledi.

Geng Şuang, “Tayvan’a ABD silahlarının satılması temel uluslararası hukuk ve uluslararası ilişkiler kurallarının ihlal edilmesi demektir. Ulusal çıkarlarını korumak adına, Tayvan’a silah satışına dahil olan ABD şirketlerine yaptırım uygulanacaktır” dedi.