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10.07.2019
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Çin tepki gösterdi: ABD’den Tayvan’a 2.2 milyar dolarlık silah satışına onay

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Amerika Dışişleri Bakanlığı Tayvan’a 2.2 milyar dolarlık silah satışına onay verdi. Onay verilen satış kapsamında Tayvan’a M1A2T Abrams tankları, Stinger füzeleri ve ona bağlı ekipmanlar yer alıyor. 

Pentagon karara ilişkin olarak yaptığı açıklamada, Tayvan’a 108 Abrams tankı ve 250 Stringer füzesi ve ekipmanlarının satılacağını duyurdu. 

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Geng Shuang, Amerika’nın Tayvan’a silah satmasının uluslararası yasaların ihlali anlamına geldiğini söyledi. Shuang, “Tayvan, Çin topraklarının ayrılmaz bir parçası ve hiç kimse Çin hükümetinin ve halkının egemenliğini ve toprak bütünlüğünü savunmak ve dış müdahaleye karşı çıkmak için kararlılığını küçümsememelidir” diye konuştu.

Tayvan Devlet Başkanlığı Sözcüsü Chang Tun-han ise yaptığı açıklamada “Tayvan savunma konusundaki yatırımlarını arttıracak ve Amerika’yla ve benzer fikirdeki ülkelerle bağlarını güçlendirmeye devam edecek” dedi.

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