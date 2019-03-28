8.6 C
Istanbul
28.03.2019
Anasayfa GÜNCEL Cinayet şüphelisi narkozun etkisiyle gerçek adını söyleyince yakalandı

Cinayet şüphelisi narkozun etkisiyle gerçek adını söyleyince yakalandı

birgun.net birgun.net

Adana’da hastane önünde Serhat Aydemir‘i öldürüp kaçtıktan sonra trafik kazası geçiren Abdulkadir S., sahte kimlikle hastanede ameliyat oldu. Hasta, ameliyat sırasında narkozun etkisiyle gerçek ismini söyleyince tutuklandı. Olay hemşirenin hastanın ismini kayıtlardan bakarak fark etmesi sonucu ortaya çıktı.

27 Aralık 2017’de Çukurova ilçesine bağlı Belediye evleri Mahallesi Turgut Özal Bulvarı’nda Serhat Aydemir, hastane önünde uğradığı silahlı saldırı sonucu ağır yaralandı. Aydemir, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Olaydan sonra polis yaptığı operasyonlarda cinayete karıştığı ileri sürülen Engin U.Merve D., Ferhat O., Muhammed O.H.B.D.Orhan S. ile Ali S.‘yi gözaltına aldı.

Zanlılar sorgulanıp adliyeye sevk edildi. Zanlılardan Engin U., Merve D., Ferhat O., Muhammed O. ve H.B.D. ilk etapta tutuklanırken, Orhan S. ve Ali S. tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Zanlılara 6. Ağır Ceza Mahkemesinde dava açıldı. İlk duruşmada Ferhat O. da tutuksuz yargılanmak üzere serbest kaldı. Bu arada cinayetin asıl faili olduğu iddia edilen Abdulkadir S.’nin yakalanması için karar çıkarıldı.

İlginizi çekebilir:  Kızamık kâbusu geri döndü

Hemşire fark etti

Katil zanlısı Antalya’ya kaçarak, burada sahte kimlikle yaşamaya başladı. Ancak bir süre sonra Abdulkadir S. trafik kazası geçirdi. Zanlı bunun üzerine Antalya’da kendisine bakacak kimse olmadığı için Adana’ya ailesinin yanına geldi. Adana’da bir hastanede kazadan dolayı ameliyat olmaya giden zanlı, burada sahte kimlikle işlem yaptırdı.

Narkoz alıp ameliyata giren zanlı, ameliyattan sonra narkozun etkisiyle hemşireye gerçek adını söyledi. Ancak hemşire kayıtlarda hastanın isminin değişik olduğunu görünce hemen polise haber verdi. Olay yerine gelen polis, zanlının parmak izinden cinayetten aranan Abdulkadir S. olduğunu tespit etti. Zanlı tedavisinin ardından gözaltına alınıp emniyete getirildi.

Sorgulanan Abdulkadir S., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

- Reklam -

SON HABERLER

Cinayet şüphelisi narkozun etkisiyle gerçek adını söyleyince yakalandı

birgun.net -
Adana'da hastane önünde Serhat Aydemir'i öldürüp kaçtıktan sonra trafik kazası geçiren Abdulkadir S., sahte...
Devamını Oku

Haftanın en güzel Fujifilm X Club Türkiye fotoğrafları

birgun.net -
Fujifilm X Club Türkiye’nin Facebook grubu ve BirGün dayanışmasıyla gerçekleştirilen Haftanın En...
Devamını Oku

İkinci el araçta KDV indiriminin detayları belli oldu

birgun.net -
İkinci el araç işiyle uğraşan mükelleflerce yüzde 1 KDV ile alınan otomobillerinin...
Devamını Oku

31 Mart seçimlerine 3 gün kaldı: Seçim günü yasakları neler?

birgun.net -
31 Mart Pazar günü yapılacak Mahalli İdareler Genel Seçimlerine 3 gün kaldı.
Devamını Oku

ABD’de silahlı saldırı: 2 ölü

birgun.net -
ABD’nin Washington eyaletinde bulunan Seattle şehrinde silahlı bir saldırgan etrafa ateş açtı....
Devamını Oku

1 milyon 156 bin genç ilk defa oy kullanacak

birgun.net -
31 Mart Pazar günü yapılacak Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde 18 yaşını dolduran...
Devamını Oku

Görselin kör dediği

MURAT YAYKIN -
Uzun bir aradan sonra, merhaba. Yazılarıma ara verirken bilgilendirmiştim;...
Devamını Oku

Müzik benim nefesim

birgun.net -
ŞEBNEM SUBAŞI Necmi Bektaşoğlu ilk albümü 'Yaşadığına Değmeli'yi...
Devamını Oku

Sarı Yeleklilere Paris’te gösteri yasağı

birgun.net -
Fransa İçişleri Bakanı Christophe Castaner, Sarı Yeleklilerin Cumartesi günü Paris'in Champs-Elysees Caddesi'nde...
Devamını Oku

Sokaklar, sahneler bizim

birgun.net -
ZEYNEP KURAY- DENİZ YERLİKAYA Kadıköy Tiyatrolar Platformu, 27...
Devamını Oku

Sonraki haber

© BirGün Gazetesi