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26.03.2019
Anasayfa YAŞAM Çin'de '518 milyon yıllık' binlerce fosil bulundu

Çin’de ‘518 milyon yıllık’ binlerce fosil bulundu

birgun.net birgun.net
fotoğraf: Pixabay

Bilim insanları, Çin’in Hubei eyaletinde bir nehir kıyısında yaklaşık 518 milyon yıllık olduğu tahmin edilen binlerce fosil buldu.

BBC Türkçe’de yer alan habere göre canlıların deri, göz ve iç organları gibi yumuşak dokularının bile çok iyi korunmuş olduğu için fosillerin “büyüleyici” bir keşif olduğu belirtiliyor.

Paleontologlar Danshui nehri yakınında bulunan fosillerin yarısından fazlasının “keşfedilmemiş türlere” ait olduğu söylüyor.

Fosillerin günümüzden 545 milyon yıl önce başlayıp, 495 milyon yıl önce sona erdiği kabul edilen Kambriyen dönemine ait olduğu tahmin ediliyor.

“20 binden fazla numune”

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Bölgeden 20 binden fazla fosil numunesi toplandı ve şu ana kadar ancak 4351’i incelenebildi.

İncelenen türler arasında solucanlar, denizanaları, deniz anemaonları ve su yosunları var.

Araştırmanın liderlerinden Çin Kuzeybatı Üniversitesi’nden Profesör Şingliang Zhang fosillerin “canlıların kökenine dair çok önemli bir kaynak” olacağını belirtti.

Profesör Robert Gaines de fosillerin büyük oranda denizanası ve solucan gibi, normalde fosilleşme şansı çok düşük olan yumuşak dokulu canlılara ait olması nedeniyle çok önemli olduğuna dikkat çekiyor.

Canlıların bir fırtına sonucu ani olarak tortu altında kaldığı ve bu sayede çok iyi korunduğu tahmin ediliyor.

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