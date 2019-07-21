27.6 C
Istanbul
21.07.2019
Anasayfa GÜNCEL Çin’de bir çocuk uçak çalmaya çalışırken görüntülendi

Çin’de bir çocuk uçak çalmaya çalışırken görüntülendi

birgun.net birgun.net

Çin’de 13 yaşındaki çocuk gece vakti gizlice girdiği hangardan uçak çalarak uçmaya çalıştı. Çaldığı ilk uçakla korkuluklara çarpan çocuk, ikinci uçakla da başarısız oldu. O anlar saniye saniye kaydedildi.

Olay, Zhejiang bölgesindeki Huzhou şehrinde meydana geldi. Göl kenarında bulunan hangara gece gizlice giren 13 yaşındaki bir çocuk, küçük uçaklardan birine binerek uçurmaya çalıştı. Güvenlik kamerasınca kaydedilen görüntülerde, çocuğun uçağı hareket ettirdiği, ancak hangarın etrafında bulunan korkuluklara çarptığı; ardından o uçaktan inerek ikinci bir uçağı çalıştırarak uçurmaya çalıştığı görüldü.

Yerel medya, polisin çocuğu yakaladığını duyurdu. Çocuğun polise verdiği ifadesinde, gündüz uçakları tamir edenleri izlediği, uçakların merakını cezbettiğini ve gece gizlice girerek uçurmaya çalıştığını söylediği belirtildi.

Kaynak:DHA
  • Konu başlıkları:
  • Çin

BİRGÜN TV'Yİ YOUTUBE'DA TAKİP EDİN

11,514AbonelerABONE OL
- Reklam -

SON HABERLER

Çin’de bir çocuk uçak çalmaya çalışırken görüntülendi

birgun.net -
Çin’de 13 yaşındaki çocuk gece vakti gizlice girdiği hangardan uçak çalarak uçmaya...
Devamını Oku

İzinden dönen işçiler, fabrikanın kapandığını gördü

birgun.net -
Bursa’nın Kestel ilçesinde bulunan ve 20 yıldır hizmet veren Slam Tekstil fabrikası 1 Haziran'da kapatıldı....
Devamını Oku

Tadı damağımızda kaldı

Barış Akpolat -
Uzun zamandır katılmak istediğim bir festivale geldim bu hafta. Bozcaada Caz Festivali bu...
Devamını Oku

Şiirimiz Suruç içindir: Eylemi bölüşür

Burak Abatay -
Şair Yaşar Miraç, ‘O Güzel İnsanlar’ adını verdiği yeni şiir kitabını Ayrıntı...
Devamını Oku

Benim verim senin verin daha ben sana ne verim?

TİMUR AKKURT -
Tekno SafariGeçen hafta teknoloji gündemini en...
Devamını Oku

Her AVM’de 10 mağaza boş bekliyor

birgun.net -
Türkiye’de sadece 2018 yılında 71 futbol sahası büyüklüğünde AVM inşa edildi. AVM...
Devamını Oku

Tunç Soyer’den birlik mesajı

BİRGÜN İZMİR -
İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkanı Tunç Soyer, görevdeki 100. gününün ardından İzmir Büyükşehir...
Devamını Oku

Zehra Çelenk, okurlarıyla buluşuyor

birgun.net -
Köşe yazılarıyla geniş bir kitleye ulaşan yazar, senarist Zehra Çelenk, yeni öykü...
Devamını Oku

ÖZ-GÜRLÜK!

Haydar Ergülen -
Özgürlük.Bu büyüleyici sözcüğün, yeryüzünün en güzel sözcüğü, daha...
Devamını Oku

Bu anı like’lasak da mı saklasak?

birgun.net -
Artemis GünebakanlıÇağın ruhunu en iyi yansıtan sosyal...
Devamını Oku

Sonraki haber

© BirGün Gazetesi