22.03.2019
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Çin’de ilaç fabrikasında patlama: 6 ölü, 30 yaralı

birgun.net birgun.net

Çin’de bir haşere ilacı fabrikasında meydana gelen patlamada 6 kişi hayatını kaybetti, 30 kişi de yaralandı. Patlama, bölgede sarsıntı yaşanmasına neden oldu.

Olay, Çin’in Jiangsu eyaletinde bulunan Yancheng şehrinde meydana geldi. Yerel medya, haşere ilacı fabrikasında meydana gelen patlamada 6 kişinin hayatını kaybettiğini; çoğunluğu çocuk olan 30 kişinin de ağır şekilde yaralandığını duyurdu.

Patlama sonucu çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü. Ayrıca patlamanın bölgede sarsıntı yaşanmasına neden olduğu bilgisi de haberde yer aldı.

Patlama anları ise güvenlik kameraları ve amatör kameralarca görüntülendi.

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KaynakDHA

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