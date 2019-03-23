23.03.2019
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Çin’de kimya tesisindeki patlamada ölü sayısı 64’e yükseldi

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Çin’in doğusundaki Ciangsu eyaletindeki kimya tesisinde meydana gelen patlamada ölü sayısı 64’e yükseldi.

Çin Merkezi Televizyonunun haberine göre, Ciangsu eyaletine bağlı Yançıng kentinin Şiangşui ilçesinde bulunan Jiangsu Tianjiayi Chemical Co. Limited şirketine ait kimya tesisinde meydana gelen patlamada ölü sayısı 64’e yükseldi, yaralı sayısı 617 olarak açıklandı.

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Şiangşui’de perşembe günü yerel saatle 14.48’de meydana gelen patlamada yaralananlar kentteki 16 hastanede tedavi altına alındı. Hayatını kaybedenlerden 26’sının kimliği teşhis edilirken, yaralılardan 94’ünün durumunun ağır olduğu belirtildi.

Yaklaşık 2,2 büyüklüğünde deprem etkisi yapan patlamadan sonra 176 itfaiye aracı ve bine yakın itfaiye personeli bölgeye sevk edilirken, olay mahalline yakın okullar kapatıldı. Kimya tesisinin çevresindeki yerleşim bölgesinde yaşayanlar tahliye edildi. Yaklaşık 90 ev patlamadan zarar gördü.

Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ve Başbakan Li Kıçiang olay sonrasında yaralıların kurtarılması ve zararın asgariye indirilmesi için gerekenin yapılması talimatı vererek, devletin ilgili bakanlık ve mekanizmalarının koordinasyon halinde kazaya yönelik kapsamlı soruşturma yapması ve kazadan ders çıkarılması çağrısında bulundu.

Jiangsu Tianjiayi Chemical Co. Limited şirketinin internet sitesindeki bilgilere göre 2007 yılında kurulan kimya şirketi 30’dan fazla yanıcı ve zehirli kimyasal üretimi yapıyor.

Çin’in Tiencin kentinin liman bölgesinde Ağustos 2015’te tehlikeli maddelerin tutulduğu lojistik deposunda büyük bir patlama meydana gelmiş ve patlamada 173 kişi yaşamını yitirmişti.

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