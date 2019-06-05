Çin’de yeni dönem

Erdal Emre

ABD Başkanı Donald Trump’ın Çin ürünlerine ek vergi getirmesiyle birlikte “Çin-ABD Ticaret Savaşı” fiilen başlamıştı. Son olarak ABD’nin, Çin’in küresel teknoloji şirketi Huawei’yi ambargo kapsamına alması ve Google’ın Huawei mobil cihazlarına işletim sistemi ve yazılım hizmetleri sunmayı durduracağını açıklamasıyla ticaret savaşı iyice sertleşti.

Dünyada gözler Çin ve ABD’ye çevrilmişken Türkiye’den çeşitli kurumlardan gazetecilerin yer aldığı basın heyeti olarak 8 gün süren Çin gezisindeydik. Gezimiz sırasında Çin –ABD ve Çin Türkiye ilişkilerindeki güncel konuların yanı sıra genel olarak ‘Yükselen Çin’i ve Çin’in dünyadaki yerini yetkili ağızlardan dinleme fırsatı bulduk. Çin lideri Xi Jinping’in ‘Yeni Dönemde Çin’e Özgü Sosyalizm Düşüncesi’ ve ‘Kuşak Yol’ inisiyatifi açılımları ile yeni bir aşamaya geçen Çin, dünyada dengeleri nasıl değiştirecek? Türkiye, Çin ile ilişkilerini ileriye taşıyabilir mi? İki bölümlük yazı dizimizde Çin’deki temaslarımız çerçevesinde sorulara yanıt ararken Çin gerçeğini anlamaya ve anlatmaya çalışacağız.

Xİ Jinping’in Çin Hayali

Çin’in bugününü anlamak için biri 1978’de biri de 2013’te başlatılan ve kavramlaştırılan iki açılıma bakmak gerekir. 1978 yılının sonunda düzenlenen Çin Komünist Partisi 11. Kongresi Üçüncü Genel Toplantısı, Çin Halk Cumhuriyeti’nin tarihinde derin önem taşıyan bir dönüm noktası oldu. ÇKP, 1979 yılından itibaren Deng Xiaoping’in ortaya koyduğu “Reform ve Dışa Açılma” politikasını uygulamaya başladı. Bu süreçte Çin, yaklaşık 30 yıl süren kesintisiz bir “sanayi devrimi” süreci yaşadı denilebilir. 1978’deki açılımla başlayan bugünkü Çin’in gelişme hikâyesi, Xi Jinping’in devlet başkanlığına seçildiği 2012’deki ÇKP 18. Ulusal Kongresi ile yeni bir aşamaya geçti. Xi, 2013 yılında Kuşak ve Yol inisiyatifini başlatarak Çin’in küresel vizyonunu kavramlaştırmıştı. Böylece Çin, yüz yıllardır Batı merkezli kapitalizme göre belirlenen uluslararası ilişki ağına alternatif yeni bir yol öneriyordu. Xi, 2017de yapılan Çin Komünist Partisi’nin 19. Ulusal Kongresi’ne sunduğu raporda ise Çin’in yeni dönemdeki gelişme hedefini şöyle tanımlıyordu: “Çin’e özgü sosyalizm yeni bir döneme girdiğinden Çin toplumunun temel çelişmesi değişime uğramıştır. Şu anda karşı karşıya olduğumuz şey, yetersiz ve dengesiz kalkınma ile insanların daha iyi bir yaşam için sürekli artan ihtiyaçları arasındaki çelişmedir. Çin bir milyardan fazla insanın temel ihtiyaçlarını karşılayan bir düzeye ulaştı, halkın daha iyi bir yaşama ulaşmasını esasen mümkün kıldı ve yakın bir zamanda orta halli refah toplumunun kurulmasını başarıyla tamamlayacak.”

Xi tarafından açıklanan “Çin Hayali (Chinese Dream)” adlı bildiride ise çok önemli iki hedef bulunuyor. Birincisi; ÇKP’nin kuruluşunun 100. yılı olan 2021 yılında, ‘orta halli refah toplumu inşası’ İkincisi ise Çin Halk Cumhuriyeti’nin (Xi, ‘Yeni Çin’ diye tanımlıyor) kuruluşunun 100. yılı olan 2049 yılına ulaşıldığında “müreffeh, güçlü, demokratik, medeni ve uyumlu sosyalist çağdaş ülke inşası.”

Çin’in dünya ekonomisindeki güncel durumu:

• 2018 yılında Çin ekonomisi 90 katrilyon Yuan’ı aştı. (1 ABD Doları= 6.90 Yuan)

• 2018 yılında Çin’in toplam dış ticaret hacmi 30 katrilyon Yuan’ı geçti.

• 2018 yılında Çin’de 13,61 milyon yeni istihdam sağlandı.

Çin’in genel hedefleri ve güncel durumunu kısaca hatırlattıktan sonra gelelim Çin gezimize…

Çin gezimizin ilk durağı, Çin’in güneyinde Tayvan boğazı kıyısındaki Fujian eyaleti. Çin’in “Reform ve Dışa Açılma” politikası ilk kez Fujian’a bağlı Xiamen adasında başlamıştır. Eyaletin başkenti Fuzhou’da “21. Yüzyıl Deniz İpek Yolu Fuarı”nı ziyaret ederek güne başlıyoruz. Deniz taşımacılığı Çin ekonomisi için hayati öneme sahip. Kuşak-Yol projesi ile Deniz ve Demir İpek yolları yeniden tasarlanmış ve birbirine bağlantılı şekilde küresel bir ağ haline dönüştürülmüş. Türkiye’den giden basın heyetini kabul eden Fujian eyaletinin Dışışleri Ofisi Başkanı Wang Tianming, tüm sorularımıza açıklıkla yanıt veriyor. Biz İstanbul’u 21’inci Yüzyıl Deniz İpek Yolu’nun çok önemli bir noktası olduğunun farkındayız diyen Wang, sözlerini şöyle sürdürüyor: “Biz öncelikle liman şirketlerinin temelinde bir koalisyon kuralım. 21’inci Yüzyıl Deniz İpek Yolu çerçevesine birkaç ülke ile koalisyon kurmaya hazırız. Malezya, Sri Lanka, Rusya, Maldivler, Singapur, Endonezya’yı bu koalisyonların içerisine aldık. Sözleşme imzaladık. İnşallah Türkiye’yi içine alabiliriz. “

Özel deneyim adasında 16.5 kilometrelik köprü

Fuzhou’dan sonra rotamız Pintang Adası’na dönüyor. Gerek Fujian eyalet yönetimi gerekse merkezi Çin hükümeti Çin’in en büyük 5. Adası olan Pintang Adası’na özel önem veriyorlar. Çin hükümeti Pintang’ı 2011 yılında özel deneyim bölgesi ilan etmiş. Stratejik gelişme bölgesi olan Pintang gezimizde Çin’in gerek deniz, gerek demiryolu gerekse karayolu taşımacılığı ve inşasında ulaştığı düzeyi görme imkânı buluyoruz. Ana karadan adaya, 3.5 kilometrelik bir köprüden geçiyoruz. Sonra 16.5 kilometrelik Çin’in en büyük köprü inşaatı çıkıyor karşımıza. Pintang Boğaz Köprüsü iki katlı. Üstü otoban, altı hızlı tren. Bu devasa köprüyü Çin Demiryolu Şirketi inşa ediyor. Köprü, liman, metro, hızlı tren inşasında dünyada 1 numaraya yükselmiş durumda. Türkiye’de İstanbul-Ankara hızlı tren hattını da Çin Demiryolu Şirketi yapıyor. Hızlı tren ve demiryolları ile entegre hale gelen Deniz İpek Yolu’nun Çin ve dünya ekonomisi için ne anlama geldiğini daha somut şekilde gözlemlemek için Deniz İpek Yolu’nun en önemli limanı Xiamen Limanı’nın yolunu tutuyoruz. Çin’in dört önemli denizcilik merkezlerinden olan Xiamen limanı dünyanın en büyük 14. Limanı. Xiamen limanından dünyanın 54 ülkesindeki 134 limana konteyner seferi var. Tayvan ve Güneydoğu Asya ülkelerinden Xiamen limanına gelen ürünler Demir İpekyolu ile Avrupa’ya ulaştırılıyor. Xiamen limanından İstanbul’a çoğunlukla ayakkabı, elektronik eşya, ve tekstil ürünleri taşınıyor. Xiamen limanının stratejik önemi şurada: Çin ile Avrupa arasında demir ipek yolu ile deniz ipek yolunu birleştiriyor. Japonya’dan yola çıkan bir gemi 5 gün içinde Xiamen limanına ulaşıyor. Buradan demir ipek yolu ile de ürünler 17 gün içinde Almanya’ya ulaştırılıyor. Xiamen ile İstanbul Ambarlı arasının denizyolu ile 1 ay sürdüğünü düşünecek olursak Japonya ile Almanya arasındaki mal sevkiyatının toplamda 23 güne düşmesinin dünya ticareti açısından ne kadar önemli olduğu kendiliğinden ortaya çıkıyor. Xiamen liman yetkililerinden bize verilen bilgiye göre Türkiye’den henüz Deniz İpek Yolu platformuna üyelik başvurusu yapan Türk şirketi bulunmuyor.

Yoksullukla mücadeleye özel ilgi gösteriyor

Fujian bölgesi, Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping için de özel öneme sahip. Zira, Xi, 17 yıl boyunca Fujian’da çeşitli kademelerde yöneticilik yaptı. Xi, yöneticiliği döneminde yoksullukla mücadele programını da ilk kez Fujian’da başlattı. Xi Xinping ÇKP Genel Sekreteri ve Devlet Başkanı seçildikten sonra “Yoksulluktan Kurtarma” adında bir kitap yayınlayarak bu konuya verdiği önemi ulusal boyutta da ortaya koydu. Eyalet yönetimi yoksullukla mücadele için özel bir sistem uygularken ÇKP yöneticileri de yoksul bölgelere gidip özel çalışmalar yapıyorlar. Fujian eyaletinin Dışişleri Ofisi Başkanı Wang Tianming, Fujian’da sadece 400 yoksul ailenin kaldığını, bu ailelerle ile yakından ilgilendiklerini ve 1 yıl içinde 400 ailenin de ekonomik sorunlarını çözerek yoksulluk sınırının dışına çıkaracaklarını ifade ediyor.

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GÜNEYDE KENTLEŞME ÖRNEKLERİ

Çin çok hızlı gelişen ve büyüyen bir ülke. Bütün hızlı büyüme örneklerinde olduğu gibi Çin’de de büyüme arttıkça kentleşme sorunları da ortaya çıkıyor. Çin lideri Xi Jinping’in ÇKP’nin 19. Ulusal Kongresi’nin açılışına sunduğu raporda Çin’in niteliksel büyüme hedefini vurgulamış ve daha iyi bir çevre talebini ulusal kongrenin hedefleri arasına koymuştu. Bu hedefin Çin’in görece daha zengin güneydeki kentlerinde uygulandığını gözlemliyoruz. Çin’in gelişmesine bağlı olarak konut ihtiyacı giderilirken temiz çevre, yaşanabilir kentler dengesi nasıl korunacak? Bu soruyu, Türk basın heyetini kabul eden Xiamen Belediyesi Dışişleri Ofisi Başkanı Li Xiaoping’e soruyoruz. Li, akşam yemeğini yediğimiz odanın penceresinden görünen göl manzarasını ve devasa binaları göstererek yanıtlıyor sorumuzu. Çevreyle dost gelişmede Xiamen’in Çin’de örnek kent olduğunu ifade eden Li, “Burada 30- 40 sene önce hiç bina yoktu. Ancak göl kirliydi. Şimdi ise kentleşmeye rağmen gördüğünüz gibi göl tertemiz. Kentleşmeye sınır koyarak belli bir oranın sadece orman olarak kalması için planlama yapıyoruz. Xiamen’de kişi başına yeşil alan oranı 15 ila 17 m² ” diyor. Kentte dolaşırken planlı büyümenin önemini bir kez daha kavrıyoruz. Evet, devasa konutlar kentin siluetini büyük oranda etkiliyor. Ancak kentin hangi noktasında bulunursanız bulunun en fazla 20 dakika yürüme mesafesinde yemyeşil parklar yapılmış.

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Üniversitelerde eğitim fırsatı ve Türk öğrenciler

Çin gezimizin önemli duraklarından biri de Xiamen Üniversitesi’ydi. Yeşillikler ve ağaçlarla kaplı devasa kampüste bizi rektör yardımcısı, akademik heyeti ve Türk öğrenciler karşılıyor. Türk basın heyeti ile Çinli yetkililer arasında tercümanlığı da Üniversitede okuyan Türk öğrenciler yapıyor. 40 bin öğrencisi bulunan okulda 122 ülke ve bölgeden toplam 3 bin 481 uluslararası öğrenci var. Xiamen Üniversitesi’nde eğitim gören Türk öğrenci sayısı 43. Xiamen Üniversitesi Rektör Vekili Bin Yang, “Şu an Türkiye’de bazı üniversiteler ile anlaşma yaptık. Biz bir kapı açtık. Öğrenci değişim programı başlatmak istiyoruz” diyor. Boğaziçi, İTÜ ve Ankara Üniversitesi ile birebir iletişime geçilmiş. Türkiye’deki vakıf üniversitelerinin ve yurt dışındaki üniversitelerin fiyatları kıyaslandığında Çin’de eğitimin daha avantajlı olabiliyor. Bazı öğrenciler Türkiye’de sıradan bir vakıf üniversitesinde eğitim görmektense aynı parayla Çin’de uluslararası standartlarda bir üniversite eğitimini tercih etmektedir. Üstelik Çince öğrenme avantajını da elde ederek.