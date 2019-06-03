Çin’den ABD’ye tepki: Bir ülkenin egemenliğine ve şerefine saygı duyulmalı

ABD’nin Çin’e dönük gümrük tarifeleri yaptırımına ilişkin bir tepki açıklaması daha geldi.

Çin Komünist Partisi’nin kabine sözcülüğü tarafından yapılan açıklamada, ABD’li yetkililerle 11 görüşme yapıldığı ve kendilerinin beyan ettiği sözleri yerine getirdiği ancak her defasında gümrük tarifeleri yaptırımlarıyla karşı karşıya kaldıkları aktarıldı.

Açıklamada, “ABD’li yetkililere ne kadar fazla ültimatom verildiyse daha fazlasını istediler. Bir ülkenin egemenliğine ve şerefine saygı duyulmalı. İki ülke arasında yapılan anlaşmalarda her iki tarafın çıkarları ve hakları korunmalıdır” ifadeleri yer aldı.

Trump’ın 1 Mart’ta çelik ve alüminyum ithalatıyla başlayan ticaret yaptırımları kararı Huawei ürünlerine getirilen ambargoya taşınması sonucu iki ülke arasındaki gerilimin de dozu artırmıştı.