Çin’den Hong Kong açıklaması: Hiçbir medeni toplum yaygın şiddet eylemlerine müsamaha göstermez

Hong Kong’da güvenlik kuvvetleri ile eylemciler arasında bir süredir devam eden şiddetli çatışmalarla ilgili açıklamalarda bulunan Çinli yetkililer, “Hiçbir medeni toplumun yaygın şiddet eylemlerine müsamaha göstermeyeceğini” söyledi.

Sputnik‘in haberine göre, Çin’in Hong Kong ilişkileri sözcüsü Yang Guang, basın mensuplarına yaptığı açıklamada “Medenileşmiş ve hukukun üstünlüğüyle yönetilen hiçbir toplum yaygın şiddet eylemlerine müsamaha göstermez” ifadelerini kullandı.

‘Az sayıda radikalin’ şiddet eylemlerinin ‘bir ülke iki sistem’ anlayışını hedef aldığını söyleyen Yang, batılı politikacıları ise ‘sorumsuzca söylemlerde bulunmak’ ve ‘Çin’in gelişimine karşı Hong Kong’u karıştırmakla’ suçladı.

Bir diğer sözcü Xu Luying ise, “Hong Kong’un önündeki en önemli görevin hukuksuz bir biçimde şiddet eylemlerine girişenlerin cezalandırılması ve güzel bir iş ortamının sağlanması için sosyal düzenin restore edilmesi olduğunu düşünüyoruz” dedi.

NE OLMUŞTU?

Hong Kong’da suçluların iadesi yasası üzerine başlayan protesto gösterileri kısa süre içerisinde büyük çaplı çatışmalara dönüştü ve yasa teklifi geri çekilmesine rağmen bölgedeki İngiliz yanlısı eylemciler protesto gösterilerine devam ediyor.

Hong Kong’un İngiliz sömürgesinden kurtulduğu 1997 yılından bu yana yaşanan en büyük protesto gösterilerinden biri haline gelen son bir aylık süreçte, eylemciler ve güvenlik kuvvetleri arasında yaşanan çatışmalarda çok sayıda eylemci gözaltına alındı.

Öte yandan eylemciler, parlamento binası gibi hükümet kurumlarını basarak bölgede Çin yönetimini simgeleyen bayrak ve armalar yerine Hong Kong’un İngiliz sömürgesi döneminde kullanılan bayrağını asmışlardı.

Eylemcilerle polis arasında yaşanan çatışmalar ise son günlerde yeniden şiddetlendi. Polis ise, Hong Kong’un yeniden İngiltere’ye bağlanmasını savunan gruplara ait olduğu öne sürülen patlayıcı maddeler ve kesici-delici aletler ele geçirmişti.

Pekin yönetiminden ise Hong Kong’da yükselen çatışmalara ilişkin yeni bir açıklama yapıldı.