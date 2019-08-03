Çin’den ‘ticari savaş’ resti: ABD konuşmak isterse konuşacağız, savaşmak isterse de savaşacağız

Çin’in yeni Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Zhang Jun, ABD ile ülkesi arasındaki “ticaret savaşı” ile ilgili “ABD konuşmak isterse konuşacağız, savaşmak isterse de savaşacağız” dedi.

Zhang, BM Genel Merkezi’nde gazetecilere, ABD ve Çin arasındaki “ticaret savaşı”na ilişkin açıklamalarda bulundu.

Çin’in haklarını korumak için gereken her türlü önlemi alacağını belirten Zhang Jun, “ABD konuşmak isterse konuşacağız, savaşmak isterse de savaşacağız” ifadesini kullandı.

Çin’in pozisyonunun belli olduğunu belirten Zhang, ABD’ye, ticaret konusunda yaşanan gerilime “doğru yollardan doğru çözümün bulunması için doğru yola dönmesi” çağrısında bulundu.

İki ülke arasında geçen yıl martta başlayan ve karşılıklı gümrük tarifesi misillemelerine sahne olan ticaret savaşı, son olarak Çin’in teknoloji şirketleriyle devam ediyor.