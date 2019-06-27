Cinsel istismara maruz bırakılan 16 yaşındaki kız intihar etti

Bahçelievler’de oturan 16 yaşındaki S.G., 14 Haziran’da kayboldu. Ailesi, emniyete kayıp başvurusu yaptıktan yaklaşık 5 saat sonra genç kızın Bağcılar’da bulunan bir inşaatın 12’inci katından atlayarak intihar ettiği ortaya çıktı.

Evinde dolabındaki çizimleri gören polis, ‘Mavi Balina’ şüphesi üzerinde çalışmalarını sürdürürken genç kızın binadan atlamadan önce arkadaşlarına attığı mesajların ortaya çıkmasının ardından soruşturmanın yönünü değişti. Genç kızın arkadaşlarına cinsel istismara maruz bırakıldığını yazdığının belirlenmesi üzerine bir yakını gözaltına alındı. Bağcılar Asayiş Büro Amirliği’ndeki ifadesinin ardından adliyeye sevkedilen şüpheli, adli kontrolle serbest bırakıldı.

Bahçelievler’de oturan 16 yaşındaki S.G., 14 Haziran akşamı ‘arkadaşlarımla buluşacağım’ diyerek evden çıktı. Genç kızın eve dönmemesi üzerine ailesi, Bahçelievler emniyetine giderek kayıp başvurusu yaptı.

ARANIRKEN İNTİHAR ETTİ

Genç kız her yerde aranırken, Bağcılar Yavuz Sultan Selim Mahallesi’nde bulunan inşaat halindeki bir binanın 12’inci katından atlayarak intihar ettiği ortaya çıktı. Olay yerine gelen polis ekiplerinin incelemesinin ardından genç kızın cenazesi, Adli Tıp Kurumu’na gönderildi.

İddialara göre, genç kızın vücudunda izler olduğu, ayrıca evdeki dolabının iç kısmına yazdığı görevler, şekilller ve intihardan önce ailesine intihar edeceği yerin konumunu attığı öne sürüldü. Bu şüpheler de akıllara mavi balina oyununu getirdi.

Öte yandan genç kızın intiharını da çizip dolabına yapıştırdığı ortaya çıktı.

Bağcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri bu yönde soruşturmasını sürdürürken, genç kızın arkadaşlarına cinsel istismara maruz bırakıldığı yönünde mesajlar attığı iddiası üzerine polis soruşturmayı derinleştirdi. Bu yönde çalışmalara başlayan Bağcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri mesajlar doğrultusunda bir yakınını gözaltına aldı. İfadesinin ardından adliyeye sevkedilen şüpheli, adli kontrolle serbest bırakıldı.

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Bu kişinin genç kıza cinsel istismarda bulunup bulunmadığı ise Adli tıp raporuyla ortaya çıkacak. Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.

BIRAKTIĞI MEKTUP İNCELEMEYE ALINDI

16 yaşındaki S.G.,’nin bıraktığı mektupta ise, “Annem beni bırakıp gittiğinde 3 yaşındaydım. Kısacası annemi hiç hatırlamıyorum. 5-6 yaşına kadar değişik yerlerde kaldım. Sonra babam ikinci evliliğini yaptı. Onlarla birlikte kalmaya başladım. Üvey annem beni dövüyordu. Geceleri sabahlara kadar sessizce ağlıyordum. Her gün dua ediyordum. Abilerim gelsin beni kurtarsın diye. Lise 1’e başladığımda ise abilerim geldi. Bir insan hiç mi acılarını unutmaz. hiç mi gülmez. Ben hep ağladım. Gerçek annemin suratını hiç hatırlamıyorum,” yazdığı öğrenildi.