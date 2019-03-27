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27.03.2019
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Cinsel istismardan 62 yıl hapse çarptırılan şeyhe 10 yıl daha ceza

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Konya’da 5 erkeğe ‘cinsel istismarda’ bulunduğu iddiasıyla tutuklu yargılandığı davada 62 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırılan şeyh Süleyman Işık’a, hakkında ‘cinsel istismar’ suçlamasıyla açılan başka bir davada 10 yıl 5 ay hapis cezası daha verildi. Süleyman Işık, suçlamaları kabul etmedi.

Başbakanlık İletişim Merkezi’ne (BİMER) şikayette bulunan bir kişi, sohbetlerine katıldığı, kendisini ‘şeyh’ diye tanıtan Süleyman Işık’ın, erkeklere cinsel istismarda bulunduğunu ileri sürdü. Başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan Işık, 2008 ve 2017 yılları arasında 17 ile 22 yaşlarında 5 erkeğe ‘cinsel istismarda bulunduğu’ iddiasıyla tutuklandı. Işık’ın tutuklanmasından sonra bir kişi daha cinsel istismara uğradığını iddia ederek, şikayetçi oldu. İki dosya birleştirildi.

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Konya 1’inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davada suçlamaları kabul etmeyen Süleyman Işık, kendisine iftira atıldığını ileri sürdü.

62 YIL HAPİS

Mahkeme heyeti, geçen aralık ayında görülen son duruşmada ise cinsel saldırıya uğradığını ileri süren mağdurlardan birinin şikayetinden vazgeçtiğini bildirerek, Süleyman Işık’ı 5 kişiye yönelik ‘cinsel istismar’ suçundan 61 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırdı. Işık, el konulan bilgisayarında bulunan görüntülerle ilgili olarak da ‘müstehcenlik’ suçundan 1 yıl hapis ve 100 TL adli para cezasına çarptırıldı.

Süleyman Işık’a mağdurlardan birine cinsel istismarda bulunurken yardımcı olduğu iddiasıyla tutuksuz yargılanan Murat Karabayrak ise ‘cinsel istismara yardım etmek’ suçundan 5 yıl hapis cezası aldı.

YENİ DAVA AÇILDI

Süleyman Işık hakkında ‘cinsel istismar’ suçlamasıyla yeni bir dava daha açıldı. Konya 3’üncü Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davanın mağduru o dönem 18 yaşından küçük olan S.M.Y., Işık’tan kendisini istismara zorladığı iddiasıyla şikayetçi oldu.

Açılan bu yeni davayla ilgili ilk duruşmada şikayetçi S.M.Y., tutuklu sanık Süleyman Işık ve tarafların avukatları katıldı. Şikayetçi H.B. ifadesinde cinsel tacizi anlattı.

10 YIL 5 AY HAPİS CEZASI

Davanın ikinci duruşmasına tutuklu sanık Süleyman Işık ve taraf avukatları katıldı. Süleyman Işık, savunmasında suçsuz olduğunu öne sürdü.

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Mahkeme heyeti, savunmaların ardından kararını açıkladı. Heyet, Süleyman Işık’ı, ‘cinsel istismar’ suçundan 10 yıl 5 ay hapis cezasına çarptırdı.

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