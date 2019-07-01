25.8 C
Istanbul
01.07.2019
Anasayfa GÜNCEL Cinsel saldırıdan tutuklanan profesör, savcılık kararıyla tahliye olduğu gibi emekli edildi

Cinsel saldırıdan tutuklanan profesör, savcılık kararıyla tahliye olduğu gibi emekli edildi

birgun.net birgun.net

Ankara’da, kendisine ait hayvan hastanesinde çalışan veteriner Ç.B.’ye (23) tecavüz ettiği iddiasıyla tutuklanan ve savcılık kararıyla re’sen tahliye edilen, Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi öğretim üyesi Prof. Dr. Hasan B., cezaevinden çıkınca emekli olmak için dilekçe verdi. Dilekçesi üniversite tarafından onaylanan Hasan B.’nin emekliye ayrıldığı öğrenildi.

Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi öğretim üyesi Hasan B., nisan ayında, kendisine ait hayvan hastanesinde çalışan veteriner Ç.B.’ye cinsel saldırıda bulunduğu iddiasıyla mahkemece tutuklandı.

Hasan B., bir süre cezaevinde kaldıktan sonra savcının kararıyla resen tahliye edildi. Bu gelişme üzerine mağdur Ç.B.’nin avukatı Aslı Arıhan, Hasan B.’nin tekrar tutuklanması için girişimde bulundu.

Hasan B. ise tutukluluğu sona erdikten sonra 18 Haziran’da Ankara Üniversitesi Rektörlüğü’ne dilekçe vererek, emekliye ayrılmak istediğini belirtti. Hasan B., dilekçesinde, 18 Haziran’ın mesai saati bitiminden itibaren emekliye sevk edilmesi talebini kaydetti.

Olayın basında haber olarak yer aldığı ve kamuoyunca öğrenildiği 7 Nisan’da yazılı açıklama yaparak, konuyla ilgili soruşturma başlatıldığını ve öğretim üyesinin açığa alındığını duyuran üniversite yönetimi, Hasan B.’nin dilekçesini işleme koyarak, onayladı.

DİLEKÇEDEN 1 GÜN SONRA EMEKLİ OLDU

Hasan B.’nin dilekçesinin rektörlük makamına iletildiği, 19 Haziran 2019 tarihli Personel Daire Başkanlığı yazısında, “Makamınızca da uygun görüldüğü takdirde fiili hizmeti (25) yılı aşmış bulunan Prof. Dr. Hasan B.’nin 18.06.2019 (mesai bitimi) tarihinden itibaren isteği ile emekliye sevk edilmesini olurlarınıza saygı ile arz ederim” denildi.

Emeklilik dilekçesine, aynı gün Rektör Prof. Dr. Erkan İbiş’in imzasıyla ‘olur’ verildi. Rektörün onay yazısının eklendiği dilekçe, yine 19 Haziran’da Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ayşen Apaydın’ın imzasıyla ilgili dağıtım yerlerine gönderildi.

Rektörlüğün onayını alan Veteriner Fakültesi Dekanlığı’nca öğretim üyesinin bağlı olduğu Cerrahi Ana Bilim Dalı Başkanlığı’na gönderilen 20 Haziran 2019 tarihli yazıyla Hasan B.’nin emekliye sevk edildiği bildirildi.

Prof. Dr. Belgin Sarımehmetoğlu’nun imzaladığı yazıda, “Ana Bilim Dalınız öğretim üyesi Prof. Dr. Hasan B’nin, 18.06.2019 tarihi mesai bitiminden itibaren kendi isteği ile emekliye sevk edildiğine ilişkin, Ankara Üniversitesi Rektörlüğünden alınan 19.06.2019 tarihli ve sayılı yazı ekte gönderilmiştir” denildi.

YÖK KARARI BEKLENMEDEN EMEKLİYE SEVK 

Öte yandan Ankara Üniversitesi bünyesinde olayı soruşturmak için kurulan komisyon da çalışmalarını tamamladı. Edinilen bilgiye göre, Hasan B. hakkındaki suçlamaları inceleyen komisyon, en ağır ceza yaptırımı olan ‘kamu görevinden çıkarma’ cezası verilmesini talep etti.

Komisyonun talebi, bu konuda karar makamı olan Yükseköğretim Kurulu’na (YÖK) iletildi; ancak karar beklenirken, öğretim üyesinin emeklilik dilekçesinin işleme koyulması ve emekliye sevk edilmesi dikkat çekti.

Hasan B. hakkında, geçmiş yıllarda da öğrencilerine cinsel tacizde bulunduğu yönündeki şikayetler üzerine soruşturma açılmış, üniversitenin ihraç kararı ise YÖK tarafından ‘aylıktan kesme’ cezasına çevrilmişti.

Kaynak:DHA

BİRGÜN TV'Yİ YOUTUBE'DA TAKİP EDİN

11,070AbonelerABONE OL
- Reklam -

SON HABERLER

Cinsel saldırıdan tutuklanan profesör, savcılık kararıyla tahliye olduğu gibi emekli edildi

birgun.net -
Ankara'da, kendisine ait hayvan hastanesinde çalışan veteriner Ç.B.'ye (23) tecavüz ettiği iddiasıyla...
Devamını Oku

Kül, yeni albümden ilk klibi paylaştı

birgun.net -
Geçtiğimiz aylarda Ada Müzik etiketiyle yayınlanan yeni albümleri ‘Ait ve Dair’ ile...
Devamını Oku

Tarihi kemere ‘koruma ağı’

BİRGÜN İZMİR -
İzmir kent dokusunun önemli figürleri arasında yer alan Yeşildere Caddesi üzerindeki 17....
Devamını Oku

Oy isterken LGBTi dostu olan AKP, Onur Haftası’na cephe aldı

birgun.net -
İstanbul LGBTİ+ Onur Haftası’nın bu yıl 27.'si düzenlendi. İstiklal Caddesi'nde yapılmak istenen...
Devamını Oku

Ergenekon davasında nihai karar açıklanıyor

birgun.net -
Daha önce verilen beraat, görevsizlik ve düşme kararları sonrasında 235 sanık yönünden...
Devamını Oku

Fransa’da nükleer santraller sıcak hava dalgası sebebiyle kapatılacak

birgun.net -
Fransa'da devam etmekte olan sıcak hava dalgasının nükleer santrallerin geçici olarak kapatılmasına...
Devamını Oku

İzmir Metrosu ‘mahir’ ellerde

BİRGÜN İZMİR -
İzmir Metro A.Ş.'nin 14 kadın sürücüsü Avrupa Birliği projesiyle yeterlilik belgesi aldı.
Devamını Oku

Trump: Çin’le anlaşma yapmak için acelem yok

birgun.net -
ABD Başkanı Donald Trump, Çin ile bir ticaret anlaşması yapmak için acelesi...
Devamını Oku

Trabzon’daki felaketin üzerinden 14 gün geçti: Kayıp 2 kişiyi arama çalışmaları devam ediyor

birgun.net -
Trabzon'un Araklı ilçesindeki selde kaybolan 2 kişinin bulunması için sağanak nedeniyle ara...
Devamını Oku

Seferihisar’da Lavanta Şenliği

BİRGÜN İZMİR -
Seferihisar Belediyesi’nin dördüncüsünü düzenlediği Lavanta Şenliği’ne halkın ilgisi yoğun oldu.
Devamını Oku

Sonraki haber

© BirGün Gazetesi