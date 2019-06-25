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26.06.2019
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Çipras’tan Erdoğan’a yanıt: Uluslararası hukuk ve AB adına konuşuyorum

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Fotoğraf: İHA

Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras, Erdoğan’ın ‘Kendine göre bir şeyler söyleyip duruyor’ sözlerine ‘Ben kendime göre değil, uluslararası hukuk adına, Avrupa Birliği adına konuşuyorum’ diye yanıt verdi.

Çipras, eski Kıbrıs Cumhurbaşkanı Dimitris Hristofyas’ın cenazesine katılmak için ziyaret ettiği Lefkoşa’da AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın kendisini hedef alan sözlerine yanıt verdi.

Aleksis Çipras, Kıbrıs’taki Yunan Askeri Birliği’nde yaptığı konuşmada, Erdoğan’ın bugün AKP Meclis Grup Toplantısı’nda dile getirdiği Doğu Akdeniz’deki sondaj çalışmalarına değindi:

‘YUNANİSTAN TEK BAŞINA DEĞİL’

“Sayın Cumhurbaşkanı’na buradan sesleniyorum. Ben kendime göre değil; uluslararası hukuk adına, Avrupa Birliği adına ve hukuk kuralarına saygılı olan uluslararası toplumun adına, mantıklı ve gerçekçi bir dil kullanarak konuşuyorum. Yunanistan tek başına değildir. Bölgedeki istikrarın ve barışın sütun taşlarından biridir. 

“Gerek Yunanistan’ın gerekse Kıbrıs’ın egemenlik haklarını, uluslararası hukuk kuralları çerçevesinde korumakta kararlıyız.”

‘GÜCÜNÜZÜ DEĞİL ZAFİYETİNİZİ GÖSTERİYOR’

BBC Türkçe’nin haberine göre, Çipras aynı konuşmada, “Yunanistan’ın ya da Kıbrıs’ın egemenlik haklarını ihlal edecekler bilmelidir ki; bunun maliyeti büyük olacaktır. Türkiye’nin AB ilişkileri ile bölgedeki işbirliği olanaklarına büyük zarar verecektir” ifadesini kullandı.

Türkiye’ye bir de çağrıda bulunan Çipras, “Bölgede bile bile anlamsız sondajlar yaparak tahrik unsuru olan faaliyetlerinizden vazgeçin. Bu gibi faaliyetler gücünüzü değil, zafiyetinizi göstermektedir” diye konuştu.

Erdoğan, bugünkü konuşmada “Yunanistan Başbakanı kendine göre bir şeyler söyleyip duruyor. Ne söylerse söylesin. Biz Doğu Akdeniz’deki haklarımızı korumaya kararlıyız” demişti.

Çipras ise geçtiğimiz günlerde Yunan basınına yaptığı açıklamalarında “Yavuz” ve “Fatih” araştırma ve sondaj gemilerinin bölgedeki varlığından duyulan endişe için, “Yunan karasularında sondaj yapılmasına izin verilmeyeceğini, gerekli önlemlerin alındığını” söylemişti.

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