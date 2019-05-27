20.9 C
Istanbul
27.05.2019
Anasayfa DÜNYA Çipras'tan 'erken seçim' çağrısı

Çipras’tan ‘erken seçim’ çağrısı

birgun.net birgun.net

Yunanistan Başbakanı Alexis Çipras, partisi Syriza’nın Avrupa Parlamentosu seçimlerinde muhalefete karşı yenilmesinin ardından erken seçim çağrısında bulundu.

Avrupa Parlamentosu (AP) seçimlerinde Yunanistan’da iktidar partisi Syriza, resmi olmayan sonuçlara göre yüzde 23,9 oy alarak ikinci sıraya düştü. Muhalefetteki New Democracy (ND) Partisi ise yüzde 33,3 alarak bir önceki seçimlere göre oyunu 11 puan artırdı.

Yenilginin ardından kamera karşısına çıkan Başbakan Alexis Çipras, erken seçim çağrısında bulundu.

“Cumhurbaşkanından erken seçim yapılması için istekte bulunacağım” diyen Çipras hükumetinin görev süresi normal şartlarda Ekim ayında bitiyor.

Konuyla ilgili açıklama yapan New Democracy Partisi Lideri Kyriakos Mitsotakis, “Başbakan sorumluluklarını yerine getirmeli. Ülkeni iyiliği için görevinden istifa etmeli ve en kısa sürede genel seçim yapılmalı” ifadelerini kullandı.

Yunanistan’da seçimlerin yapılabileceği en erken tarihin 30 Haziran olduğu düşünülüyor.

Syriza hükumeti 6 yıl önce kemer sıkma politikalarına karşı çıkmasıyla iktidara gelmişti.

BİRGÜN TV'Yİ YOUTUBE'DA TAKİP EDİN

10,185AbonelerABONE OL
- Reklam -

SON HABERLER

İmamoğlu’ndan ‘cumhurbaşkanlığı adaylığı’ açıklaması

birgun.net -
Ekrem İmamoğlu, Habertürk’te Didem Arslan Yılmaz ile Türkiye'nin Nabzı programına katıldı.
Devamını Oku

246 paket kokain yutan kişi uçakta yaşamını yitirdi

birgun.net -
Meksika'dan Japonya'ya uçakla giden yolcu, yuttuğu 246 paket kokain nedeniyle hayatını kaybetti.BBC'nin haberine...
Devamını Oku

Akar: S-400 anlaşması imzalandı ve bitti

birgun.net -
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Habertürk'te soruları yanıtladı. S-400 tartışmasına değinen Akar,...
Devamını Oku

Adıyaman’da trafik kazası: 1’i ağır 3 yaralı

birgun.net -
Adıyaman'ın Kahta ilçesinde meydana gelen trafik kazasında biri ağır 3 kişi yaralandı.
Devamını Oku

Dostlar Müzik Topluluğu’ndan Beşiktaş konseri: #HerŞeyÇokGüzelOlacak

birgun.net -
Dostlar Müzik Topluluğu, ‘Her şey çok güzel olacak’ demek için 28 Mayıs...
Devamını Oku

Samsun’da kaybolan 1.5 yaşındaki Ecrin’in cansız bedeni ormanlıkta bulundu

birgun.net -
Samsun'un Vezirköprü ilçesinde evinin önünde oyun oynarken kaybolan 1,5 yaşındaki Ecrin Kurnaz'ın...
Devamını Oku

Gazeteci Levent Gültekin’e ‘FETÖ’ soruşturması

birgun.net -
Gazeteci Levent Gültekin, FETÖ soruşturması kapsamında 'şüpheli' olarak savcılığa ifade verdi. Gelen...
Devamını Oku

Samsun’daki IŞİD operasyonunda gözaltına alınan zanlıların hepsi serbest

birgun.net -
Samsun'da, IŞİD'e yönelik operasyonda gözaltına alınan 10 zanlı serbest bırakıldı.  
Devamını Oku

YSK, AKP’nin ‘Maltepe’ başvurusunu reddetti

birgun.net -
Yüksek Seçim Kurulu (YSK), AKP'nin Maltepe seçim merkezi olarak belirlenen Türkan Saylan...
Devamını Oku

Hazine ve Maliye Bakanlığı, kira sertifikası ihracı gerçekleştirecek

birgun.net -
Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada sabit kira ödemeli sertifikanın 1 yıl...
Devamını Oku

Sonraki haber

© BirGün Gazetesi