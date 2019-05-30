Cizre’de belediyeyi 220 milyon TL borçlandıran kayyum 15 günlük maaş için icra takibi başlattı

Şırnak’ın Cizre ilçesinde seçim öncesinde belediyeyi yöneten kayyum da olan kaymakam, 15-31 Mart tarihleri arasındaki 15 günlük belediye başkan vekilliği maaşının ödenmediğini öne sürerek, belediye hakkında icra takibi başlattı.

Cumhuriyet‘ten Mahmut Oral‘ın haberine göre, Şırnak’ın Cizre İlçe Kaymakamı Faik Arıcan, 31 Mart yerel seçimleri öncesinde, ilçe belediyesini de İçişleri Bakanlığı tarafından atanan kayyum olarak yönetiyordu. Seçimlerde HDP’li eşbaşkan adayları, belediye başkanlığını kazandı. Kayyumun da belediyedeki atanmış görevi sona erdi.

Kaymakamlık görevini yürütmeye devam eden Faik Arıcan, 15-31 Mart tarihleri arasında kalan 15 günlük belediye başkanlığı vekaleti maaşının, banka hesabına yatmadığını öne sürerek, bir yazıyla HDP’li belediyeden maaşının ivedi olarak hesabına yatırılmasını istedi.

220 MİLYON 793 BİN TL BORÇLANDIRDI

Arıca’nın bu talebini değerlendiren belediye yönetimi, 15 günlük maaşı yatıramayacaklarını bildirdi. HDP’li Cizre Belediyesi Eşbaşkanı Mehmet Zırığ tarafından Arıcan’a gönderilen cevabi yazıda, belediyenin içinde bulunduğu ekonomik durum ve mali kaynakların yetersizliği nedeniyle, 15 günlük maaşın yatırılamayacağı bildirildi. Bunun üzerine kayyum Arıcan, ikinci bir girişimle, belediyeyi icraya verdi.

Arıcan’ın kayyum olduğu dönemde, Cizre Belediyesi’nin 2 yol ve Cumhuriyet Meydanı’nın da aralarında bulunduğu birçok mal varlığını Emniyet Müdürlüğü ve diğer kamu kurumlarına devrettiği ortaya çıkmış, kayyum yönetiminde belediyenin 220 milyon 793 bin TL borçandırıldığı da anlaşılmıştı.