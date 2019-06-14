ÇMO İzmir: Çevrenin korunmadığı bir ülkede demokrasi olmaz

BERKAY SAĞOL

TMMOB’a bağlı Çevre Mühendisleri Odası (ÇMO) İzmir Şubesi, ‘Ekolojik Yıkımla Mücadele Haftası’ kapsamında İzmir ve Ege Bölgesi’ne dair çevre durum raporunu düzenlediği basın toplantısıyla paylaştı.

Raporu okuyan ÇMO İzmir Şube Başkanı Helil İnay Kınay, “Ülkemizde yıllardır iktidar partileri değişirken, emeğin ve doğanın sömürüsü üzerine kurulmuş olan yönetim politikaları değişmiyor. Ülkemizde çevre sorunları ile toplumsal sorunlar arasında ayrılmaz bir ilişki olduğunu, çevrenin korunmadığı bir demokrasi olmayacağı gibi, demokrasinin olmadığı bir ülkede de çevrenin korunmayacağını göstermiştir.” dedi.

İzmir’in su arıtma oranı ile Türkiye’de ilk sırada yer aldığını belirten Kınay, “Kentsel altyapı süreçlerinde tüm eksikliklere rağmen ülkemizin en iyi durumdaki kentlerinden biri olan İzmir, diğer taraftan her tarafından kuşatıldığı çevre problemleri ile boğuşmaya devam ediyor. Aliağa’da ağır sanayi kirliliği devam ederken Çevre ve Şehircilik Bakanlığı o bölgedeki ölçüm istasyonlarından aldığı verileri açıklamıyor. Geçtiğimiz yıl Çeşme’de yaşanan gemi kazasından sonra bu yıl Foça’da yaşanan deniz kirliliğiyle çevresel riskleri tekrar yaşadık. Gaziemir’de 2007 yılında tespit edildiği ortaya çıkan atıklarla ilgili süreç hala devam ediyor. Ülkemize girişi yasak olan nükleer atıkların oraya nasıl geldiği bilinmezken, Gaziemir nükleer atıkla yaşamaya devam ediyor.” şeklinde konuştu.

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“NEYİN NASIL DEĞERLENDİRİLDİĞİNE TEKRAR BAKMAK GEREKİYOR”

Ege Bölgesi’nin geri kalanındaki çevre mücadelelerine ve hukuksuzluklara da dikkat çeken Kınay, “Bergama’daki Efemçukuru Altın Madeni, Gördes Nikel Madeni, Çukuralan Altın Madeni, Uşak’ta bulunan Kışladağ Altın Madeni ve 8 Mayıs tarihinde ÇED olumlu raporu alınan Murat Dağı Altın Madeni işletmesi. Bütün bu işletmelerin ÇED raporları iptal edilmesine rağmen tekrar bilirkişi gönderilerek ÇED olumlu raporu verilmiştir. Tüm bu süreçlerde neyin nasıl değerlendirildiğine tekrar bakmak gerekiyor.” ifadelerini kullandı.