CNN International’a CNN Türk ile ilgili soruşturma talebi

HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli’nin söylemediği sözleri söylemiş gibi internet sitesinde manşetine taşıyan CNN Türk ile ilgili CNN Genel Merkezi’ne soruşturma talebi için başvuru yapıldı.

CHP’nin ABD temsilcisi Yurter Özcan’ın yaptığı başvuruda, “Her ne kadar şirketinizin ismini taşısa da CNN Türk, CNN isminin itibarından ve dünyada kabul görmüş, temel gazetecilik prensiplerinden oldukça uzaktadır. Dünyanın dört bir köşesinde, hayatları pahasına çalışarak, gerçekleri haber yapmaya çalışan gazetecileri göz önüne aldığımızda, CNN Türk’ün yaptığına gazetecilik demek ne yazık ki mümkün olamaz,” ifadeleri kullanıldı.

Demirören Medya grubuna bağlı Hürriyet, Posta ve CNN Türk, HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli’nin ağzından “İmamoğlu ve Yavaş kazanırsa İstanbul ve Ankara’yı HDP yönetecek” sözlerini yansıtmıştı.

CHP ABD Temsilcisi Özcan’ın başvurusunda şunlar kaydedildi:

“CNN Türk özellikle 31 Mart yerel seçimlerine yaklaştığımız son aylarda önemli haberleri atlamayı ve yalan haber yaparak dezanformasyona sebep olmayı bir alışkanlık haline getirmiştir. Cumhuriyet Halk Partisinin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ekrem Imamoğlu ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mansur Yavaş seçim çalışmalarında ciddi bir mücadele ortaya koymakta ve anketlerde önde gözükmektedir.

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CNN Türk birkaç gün önce muhalif bir siyasetçinin demecini çarpıtmış ve hiç söylemediği halde Türkiye’nin en büyük iki şehri İstanbul ve Ankara’nın CHP tarafından kazanıldığı takdirde, çoğunlukla Kürt seçmenin tercih ettiği HDP tarafından yönetileceği yalanını haber yapmıştır. Bu yalan haberin amacı AKP hükümetinin ultra milliyetçi dilini desteklemektir. Bu CNN Türk’ün AKP hükümetinin borazanlığını ve propagandasını yapmak ve muhalefeti kötülemek amacıyla yaptığı ilk yalan haber değildir.

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Washington bölgesinde 19 senedir yaşayan birisi olarak, gerçek gazeteciliğin geçmişte olduğu kadar gelecekte de dünyayı cesaret, etik değerler ve adanmışlık sayesinde değiştirebileceğini biliyorum. Sizlerden CNN Türk ile ilgili soruşturma başlatmanızı talep ediyorum. Soruşturmanız sırasında temel gazetecilik prensiplerinin çiğnendiği ve AKP rejimini desteklemek amacıyla yalan haberler yapıldığını görmeniz sonucunda, bu kanalın CNN adını kullanma hakkının elinden alınacağından eminim.”