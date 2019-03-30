CNN Türk CHP’nin Büyükçekmece adayını yayına çıkartmadı

CNN Türk, CHP Büyükçekmece Belediye Başkan adayı Dr. Hasan Akgün’ün röportajını yayından kaldırdı.

Dün akşam saat 18:00’de başlaması gereken seçim yasağını bahane göstererek CHP Büyükçekmece Belediye Başkan Adayı Dr. Hasan Akgün’ün röportajını yayından kaldıran CNN Türk aynı saatte AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Kağıthane mitingini yayınladı.

31 Mart yerel seçimleri öncesinde iktidar yanlısı tavır alarak muhalefet partilerinin adaylarına yayın hakkını kullandırmayan ve “gerçek dışı ifadeleri haberleştirdiği” iddiası ile hakkında CNN tarafından soruşturma başlatılan CNN Türk, yeni bir skandala daha imza attı.

CNN Türk, Büyükçekmece Belediye Başkanı ve CHP Büyükçekmece Belediye Başkan Adayı Dr. Hasan Akgün’ün 30 Mart Cumartesi günü saat 11:00’da yayınlanacağı duyurulan röportajı gerekçe göstermeden yayından kaldırması tepki çekti.

“Yukardan gelen baskı”

Konuya ilişkin bir açıklama yapan Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün, “CNN Türk’te bugün yapacağımı duyurduğum program “yukarıdan gelen baskı” gerekçesiyle durdurulmuştur. “Yukarıdan” ne baskı gelirse gelsin, en yukarıda Allah var. Bu baskıları ve bu adaletsizlikleri önce Hakk’a, sonrada halkımıza havale ediyorum” ifadesini kullandı.