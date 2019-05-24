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24.05.2019
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CNN Türk’ten ‘4 kameramanın işine son verildi’ iddiasına açıklama

CHP'li Ekrem İmamoğlu'nun "Katıldığım programı çeken 4 kameramanın işine son verildiğini duydum" sözleri üzerine CNN Türk'ten açıklama geldi.

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CNN Türk, CHP’li Ekrem İmamoğlu’nun “CNN Türk’te katıldığım programı çeken 4 kameramanın işine son verildiğini duydum” sözleri üzerine açıklama yaptı.

CNN Türk, yaptığı yazılı açıklamada, “Sayın Ekrem İmamoğlu’nun katıldığı Tarafsız Bölge programının ardından görevli kameramanların işine son verildiği bilgisi doğru değildir. Kurumumuz bünyesinde görev yapan kameramanlar görevlerinin başındadır. Saygılarımız ile kamuoyuna sunulur’’ denildi.

ŞİRKETTEN AÇIKLAMA

Açıklamada CNN Türk’e teknik hizmet veren şirketin konu ile ilgili ilettiği yazılı belge de yer aldı. Özkan Prodüksiyon tarafından yapılan yazılı açıklamada şu ifadeler yer aldı: 

“Medya Grubunuz bünyesinde yer alan yayın kuruluşlarına tarafımızdan teknik prodüksiyon hizmetleri verilmektedir. Bildiğiniz üzere, Medya Grubunuza ait CNN TÜRK Televizyonunda 20.05.2019 tarihinde yayınlanan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu’nun konuk olarak katıldığı ‘Tarafsız Bölge’ isimli programın çekimleri de tarafımızdan gerçekleştirilmiştir. Bu program ile ilgili olarak sosyal medyada bir süredir “yayın nedeniyle personel çıkartıldığı” gibi asılsız iddialara yer almaktadır. Özkan Prodüksiyon Ticaret Limited Şirketi olarak söz konusu yayın nedeniyle bünyemizde çalışan herhangi personelin iş akdine son verilmediğini tarafınıza bildirmek isteriz.”

“CNN Türk’te katıldığım programı çeken 4 kameramanın işine son verildiğini duydum”

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