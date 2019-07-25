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26.07.2019
Anasayfa GÜNCEL CNN Türk'ten küfürlü paylaşımın ardından özür açıklaması

CNN Türk’ten küfürlü paylaşımın ardından özür açıklaması

birgun.net birgun.net

CNN Türk, ana sayfadan verilen küfürlü haberin ardından açıklama yaptı.

Yapılan açıklamada “cnnturk.com ana sayfasında bu akşam yayınlanan manşet haberde gazetecilik etiği ve adabıyla hiçbir ilişkisi olamayacak gayri ahlaki bir başlık yayınlanmıştır” denildi.

Açıklamada “Bu başlığı yayına alan editörün kurumla ilişkisi kesilmiş ve gerekli yasal işlemler başlatılmıştır. Sebep olduğumuz bu durum için okuyucularımızdan özür dileriz” ifadeleri kullanıldı.

CNN TÜRK NEDEN ÖZÜR DİLEDİ?

Çanakkale’nin Lapseki ilçesinde eşi Fatma Aydoğdu ile oğlu Enes Aydoğdu’yu tabancayla vurarak öldüren Nevzat Aydoğdu tutuklanmıştı.

CNN Türk anasayfasında konulan başlıkta, Aydoğdu’ya ait olduğu öne sürülerek küfürlü bir ifade kullanıldı.

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