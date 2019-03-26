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27.03.2019
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CNN yönetimi, CNN Türk hakkında inceleme başlattı

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CHP ABD Temsilcisi Yurter Özcan Hürriyet ve CNN’in, CHP’ye yönelik haberlerinin ardından CNN yönetimine şikayette bulunmuştu.

CHP’li Özcan, CNN Genel Merkez Yönetici Ekibi’ne bir mektup göndermiş, “Her ne kadar şirketinizin ismini taşısa da CNN Türk, CNN isminin itibarından ve dünyada kabul görmüş, temel gazetecilik prensiplerinden oldukça uzaktadır” diyerek CNN Türk hakkında soruşturma başlatılmasını talep etmişti.

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Yurter Özcan, CNN yönetimine yeni bir mektup daha yazdı. Mektupta, CNN’in soruşturma sürecini başlattığını ve kanal yönetiminin kendilerine resmi bir yanıt göndereceğini belirtti.

OdaTv’nin haberine göre Özcan mektubunda şu ifadeleri kullandı:

“İsmim Yurter Özcan, Cumhuriyet Halk Partisi ABD Temsilcisiyim. Türkiye’de sizin isim hakkınızı kullanarak yayın yapan ve kasıtlı yanlış haber yapmayı artık bir alışkanlık haline getiren CNN Türk ile ilgili geçen hafta size bir mektup yazmıştım.

CNN üst düzey yöneticilerinden bana email ile gelen bilgiye göre bir soruşturma süreci başlatılmış ve konuyla alakalı CNN’den tarafımıza resmi bir yanıt gönderilecekmiş. Bu süreç devam ederken, sizleri yeni bir gelişmeden daha haberdar etmek istedim.

2 gün önce AKP’ye yakın Sabah gazetesinin bir haberini kullanan CNN Türk, bir liste yayımlayarak bazı CHP, İYİ Parti ve Saadet Partisi adaylarının terör örgütü PKK ile bağlantılı olduğunu iddia etti. Türkiye’de herhangi bir seçimde aday olabilmek için Adalet Bakanlığı’nden temiz sicil kaydı alınarak, başvuruda bulunmak gerekir. Ayrıca Yüksek Seçim Kurulu (YSK)’nun da ilgili kişilerin adaylığını onaylaması gerekir. Türkiye’deki kanunlara göre, terör suçundan mahkum olanlar hiçbir şekilde seçimlerde aday olamazlar. Yukarıda saydıklarımı göz önüne alırsak, CNN Türk’ün art niyetli Sabah haberini niçin kullanabilmiş olduğu ile ilgili ihtimaller şöyle:

A) CNN Türk, Türkiye’deki kanunları bilmiyor.

B) CNN Türk, Adalet Bakanlığı, Yüksek Seçim Kurulu (YSK) ve Türk yargısını işini doğru yapamamakla ve ‘teröristlere’ seçimlerde adaylık yolu açmakla suçluyor.

C) CNN Türk, bilinçli ve kasıtlı bir şekilde, yalan ve ahlaksız bir haber yaparak AKP rejiminin Türkiye’deki muhalefet partilerinin terörist örgütlerle işbirliği yaptığı söylemine destekte bulunuyor.

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Umarım soruşturmanız yukarıda yönelttiğim sorunun da cevabını bulmamıza yardımcı olur.”

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