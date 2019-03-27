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27.03.2019
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Çocuk istismarcısı imamın tutuksuz yargılanmasına karşı kampanya: 29 Mart’ta Tarsus adliyesine

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Mersin Tarsus’taki bir kuran kursunda 12 yaşında bir çocuğu istismar eden imamın mahkeme tarafından serbest bırakılmasına karşı bu gece saat 21.00’de Twitter’da #29MarttaTarsusAdliyesine etiketiyle kampanya düzenlendi.

Nar Kadın Dayanışması, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, istismarcı imamın tutuksuz yargılanmasına karşı çıkarak, 29 Mart’ta Tarsus adliyesinde yapılacak duruşmaya çağrıda bulundu.

“Geleceğimizi çocuk istismarcılarını koruyan, aklamaya çalışan karanlığa bırakmayacağız,” denen açıklama şöyle:

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Çocuk istismarcısı imamın tutuksuz yargılanmasına karşı kampanya: 29 Mart’ta Tarsus adliyesine

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Mersin Tarsus’taki bir kuran kursunda 12 yaşında bir çocuğu istismar eden imamın...
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