Çocuk istismarcısına 20 yıl hapis cezası

Antalya’nın Manavgat ilçesinde komşusunun kızı 9 yaşındaki N.E.Ç.’ye götürdüğü kampta ve kendi evinde cinsel istismarda bulunduğu ve tehdit ettiği için tutuklu yargılanan Tacettin Yerli isimli erkek (64), 20 yıl 7 ay 15 gün hapis cezasına çarptırıldı.

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Manavgat’ta oturan Tacettin Yerli, aynı binadaki komşusunun kızı N.E.Ç.’yi ailesinden izin alarak geçen yıl temmuz ayında kampa götürdü. Yerli, burada N.E.Ç.’ye cinsel istismarda bulundu ve ailesine söylememesi için de tehdit etti. N.E.Ç.’nin yaşadıklarını annesine anlatması üzerine ailesi şikayetçi oldu. Tacizlerine sistematik şekilde devam eden Yerli, gözaltına alınarak sulh ceza hakimliğince tutuklandı.



Hakkında ‘çocuğun cinsel istismarı’ suçundan dava açılan Yerli, Manavgat 2’nci Ağır Ceza Mahkemesi’nde yargılandı. Davanın karar duruşmasına tutuklu sanık, Alanya Cezaevi’nden SEGBİS aracılığıyla katılırken, N.E.Ç.’nin annesi B.S. ve tarafların avukatları ile yakınları salonda hazır bulundu. Duruşmada esas hakkında görüşünü açıklayan savcı, sanığın üzerine atılı suçu işlediğini, beyanlarının suçtan kurtulmaya yönelik olduğunu belirterek, ‘çocuğun birden fazla cinsel istismarı’ ve ‘tehdit’ suçlarından cezalandırılmasını talep etti.



‘EN ÜST SINIRDAN CEZALANDIRILMALI’



N.E.Ç.’nin avukatı Vural Gürlekoğlu, müvekkilinin olayı doğru bir şekilde, nereye kadar olduysa oraya kadar anlattığını belirterek, “Sanığın savunmasında çelişkiler mevcuttur. Olay daha vahim noktalara taşınabilirdi. Sanık art niyetlidir. En üst sınırdan cezalandırılmasını talep ediyoruz” dedi.



MAHKEME İNDİRİM YAPMADI



Mahkeme heyeti, sanık Tacettin Yerli’ye ‘çocuğun cinsel istismarı’ ve ‘tehdit’ suçunu birden fazla işlediği gerekçesiyle toplam 20 yıl 7 ay 15 gün hapis cezası verdi. Mahkeme heyeti, sanığın suç işleme hususundaki eğilimi, suçtan pişmanlık duyduğu halinin gözlemlenmemesi, tekrar suç işlemeyeceği konusunda olumlu kanaat oluşmadığından ve cezanın geleceği üzerindeki etkileri gözetilerek, yasadaki ‘takdir indirimleri’nin kullanılmamasına da hükmetti.