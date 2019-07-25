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26.07.2019
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Çocuk istismarı ve seks ticaretiyle suçlanan ABD’li iş adamı, hücresinde yarı baygın halde bulundu

Seks amaçlı insan kaçakçılığı ve çocuk istismarı suçlamalarıyla tutuklu bulunan ABD’li milyarder iş adamı Jeffrey Epstein, hücresinde yarı baygın halde bulundu.

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ABD’de New York Islah Merkezi’nde tutulan 66 yaşındaki Jeffrey Epstein, Çarşamba günü hücresinde, yarı baygınve boynunda yara izleriyle bulundu.

İşadamı, Manhattan’daki bir hastaneye kaldırıldı ancak durumuyla ilgili bir açıklama yapılmadı.

NBC televizyonunun ismini belirtmediği iki kaynağa dayandırdığı haberine göre, söz konusu yaralar intihar teşebbüsünü işaret ediyor, ancak Epstein’ın başka bir mahkûm tarafından saldırıya uğramış olma ihtimali de henüz ortadan kalkmadı.

Pek çok kaynak, Epstein’ın ‘intihar etmemesi için gözlem altında tutulduğunu da aktardı.

GEÇMİŞTE DE HÜKÜM GİYMİŞTİ

Sputnik’in haberine göre Jeffrey Epstein, reşit olmayan kızlara para karşılığı cinsel istismarda bulunmakla suçlanıyor. Epstein’in mağduru olan bazı kızların yaşının 14’e kadar indiği belirtiliyor. İş adamı bu suçtan geçmişte de hüküm giymişti.

Öte yandan Epstein, duruşmasında ifade vermesi beklenen iki tanığa yüklü miktarda para ödemekle de suçlanıyor.

Epstein, 6 Temmuz’da New Jersey’de gözaltına alınmıştı.

45 YILA KADAR HAPİS CEZASI ALABİLİR

Epstein’ın kefaletle serbest bırakılması için yapılan başvuru reddedilmişti.

İş adamı suçlu bulunması halinde, 45 yıla kadar hapis cezasına çarptırılabilir.

TRUMP VE CLİNTON İLE BAĞI VAR

Zengin ve güçlü insanlarla kurduğu ilişkilerle de gündeme gelen Epstein’ın bir dönem arkadaşlık kurduğu isimler arasında ABD Başkanı Donald Trump, eski ABD Başkanı Bill Clinton ve İngiltere Prensi Andrew da bulunuyor.

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