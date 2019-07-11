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11.07.2019
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Çocuk istismarında akılalmaz veriler: Son 5 yılda 84 bin 462 çocuk doğum yaptı

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Çocuk istismarı sürüyor: Son 5 yılda 84 bin 462 çocuk doğum yaptı

CHP Ankara Milletvekili Murat Emir çocuk istismarına ilişkin verileri kamuoyuyla paylaştı.

Buna göre, Türkiye’de kız çocuklarının son 5 yılda yaptığı doğum sayısının, 84 bin 462 olduğu öğrenildi. Kimi bölgelerde “evlilik” adı verilen istismarda yaşın 11’e kadar düştüğü; TÜİK’e göre, son 10 yılda 16-17 yaş grubunda toplam 381 bin 418 kız çocuğunun evlendirildiği belirtildi.

CHP’li Emir, “Erken yaşta veya zorla evlendirilen kız çocukları, aile içi şiddete ve cinsel istismara karşı savunmasızdır” diyerek konuya ilişkin Meclis Araştırması talebinde bulundu.

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