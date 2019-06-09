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09.06.2019
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Çocuk istismarında ihbar sayısı büyük artış gösterdi

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Adalet Bakanlığı verilerine göre, çocuğun cinsel istismarı davalarındaki suç sayısı 2018 yılında en yüksek değerine ulaştı.

Resmi veriler, çocukların cinsel istismarına ilişkin açılan davalardaki mahkûmiyet kararları 2011 yılında 16 bin 828’den, 2018’de 18 bin 290’a yükseldiğini gösteriyor. Yine bakanlık verilerine göre, 2018’de çocuğa yönelik cinsel istismar suçunun en fazla işlendiği bölgelerin başında yüzde 30,8 ile Marmara Bölgesi geliyor.

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Uzmanlara göre; kamuoyunda çocuk hakları alanında oluşan farkındalık neticesinde çocuğun cinsel istismarına ilişkin ihbar sayısında artış yaşandı. DW’nin haberine göre; İzmir Barosu Çocuk Hakları Merkezi’nden avukat Zerrin Kale de üç sene önce kurulan merkeze gelen çocuk istismarına ilişkin ihbarlarda artış yaşandığını dile getirdi.

İstanbul Barosu Çocuk Hakları Merkezi Başkanı avukat Aşkın Yaşar Topuzoğlu ise şunları ifade etti: ‘Kol kırılır yen içinde’ düşüncesinden artık uzaklaşıldı. Son birkaç yıl içinde baromuza en çok ihbar genelde eğitim ve sağlık kurumlarından yapılıyor.”

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