Çocuğun istismara maruz bırakılmasını ‘öykü’ diye anlatan kitap hakkında suç duyurusu

Abdullah Şevki adlı yazarın Kurgu Kültür Merkezi Yayınları’ndan çıkan kitabında bir çocuğun istimara maruz bırakılmasının anlatıldığı ‘öykü’ tepki topladı.

Şevki’nin 2013 yılında çıkan kitabı hakkında barolar birliği harekete geçti.

Kitap hakkında suç duyurusu yapmaya hazırlanan avukatlar toplatılması için de başvuruda bulunacak.

Soruşturma başlatıldı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından yapılan suç duyurusu üzerine çocuk istismarını içeren anlatımların yer aldığı kitap hakkında soruşturma başlatıldığını açıkladı.

Başsavcılık’tan yapılan açıklamada, “Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın suç duyurusu üzerine Abdullah Şevki isimli şahıs tarafından kaleme alındığı anlaşılan kitapta yer alan bir kısım ibarelerle ilgili şüpheli Abdullah Şevki hakkında ‘TCK’nın 226. maddesi’ uyarınca ‘Müstehcenlik’ suçundan soruşturma başlatılmıştır” denildi.

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Yayınevinden savunma!

Kurgu Kültür Merkezi Yayınları Genel Yayın Yönetmeni ise sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada söz konusu kitabı savunarak, “Sizin o karga beyniniz Abdullah Şevki’yi, Alaattin Topçu’yu, Kurgu’yu kaldıramaz. O nedenle sizin linç kültürünüz tarihin her döneminde yenilgiye ve zavallılığa mahkûmdur” ifadelerine yer verdi.

Not: Kitabın satışı devam ettiği için satışına özendirici olmamak adına ismini kullanmamayı tercih ettik.