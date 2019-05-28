27.3 C
Istanbul
28.05.2019
Anasayfa GÜNCEL Çocuğun istismara maruz bırakılmasını 'öykü' diye anlatan kitap hakkında suç duyurusu

Çocuğun istismara maruz bırakılmasını ‘öykü’ diye anlatan kitap hakkında suç duyurusu

birgun.net birgun.net

Abdullah Şevki adlı yazarın Kurgu Kültür Merkezi Yayınları’ndan çıkan kitabında bir çocuğun istimara maruz bırakılmasının anlatıldığı ‘öykü’ tepki topladı.

Şevki’nin 2013 yılında çıkan kitabı hakkında barolar birliği harekete geçti.

Kitap hakkında suç duyurusu yapmaya hazırlanan avukatlar toplatılması için de başvuruda bulunacak.

Soruşturma başlatıldı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından yapılan suç duyurusu üzerine çocuk istismarını içeren anlatımların yer aldığı kitap hakkında soruşturma başlatıldığını açıkladı.

Başsavcılık’tan yapılan açıklamada, “Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın suç duyurusu üzerine Abdullah Şevki isimli şahıs tarafından kaleme alındığı anlaşılan kitapta yer alan bir kısım ibarelerle ilgili şüpheli Abdullah Şevki hakkında ‘TCK’nın 226. maddesi’ uyarınca ‘Müstehcenlik’ suçundan soruşturma başlatılmıştır” denildi.

İlginizi çekebilir:  Öğrencilerine cinsel istismarda bulunan öğretmene 45 yıl hapis cezası

Yayınevinden savunma!

Kurgu Kültür Merkezi Yayınları Genel Yayın Yönetmeni ise sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada söz konusu kitabı savunarak, “Sizin o karga beyniniz Abdullah Şevki’yi, Alaattin Topçu’yu, Kurgu’yu kaldıramaz. O nedenle sizin linç kültürünüz tarihin her döneminde yenilgiye ve zavallılığa mahkûmdur” ifadelerine yer verdi.

Not: Kitabın satışı devam ettiği için satışına özendirici olmamak adına ismini kullanmamayı tercih ettik.

BİRGÜN TV'Yİ YOUTUBE'DA TAKİP EDİN

10,205AbonelerABONE OL
- Reklam -

SON HABERLER

Yaşar Üniversitesi’nde işçi kıyımı: 167 işçi, işten çıkarılıyor

birgun.net -
Yaşar Üniversitesi'nde YÖK yazısı gerekçe gösterilerek temizlik ve güvenlik işçisi, 167 kişinin...
Devamını Oku

Cezayirli öğrenciler Buteflika rejimi temsilcilerini protestoya devam ediyor

birgun.net -
Cezayir'de binlerce öğrenci, eski Cumhurbaşkanı Abdulaziz Buteflika rejimi temsilcilerinin görevi bırakması ve...
Devamını Oku

Ankara Barosu’ndan ‘gözaltında işkence’ raporu

birgun.net -
Ankara Barosu, Ankara İl Emniyet Genel Müdürlüğü Mali Suçlar Soruşturma Bürosu'ndaki işkence...
Devamını Oku

İstanbul’da yarın bazı yollar kapatılacak

birgun.net -
Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde Fenerbahçe Beko ile Türk Telekom arasında yarın oynanacak...
Devamını Oku

Ruhani’nin danışmanı Necefi’nin eşi suikaste uğradı

birgun.net -
İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'nin danışmanlarından eski Tahran Belediye Başkanı Muhammed Ali Necefi'nin...
Devamını Oku

Esenyurt’ta bıçaklı satırlı kavga

birgun.net -
Esenyurt'ta Suriye uyruklular arasında çıkan kavgada dehşet anları yaşandı. Bıçak, satır ve...
Devamını Oku

Huawei: Zafer bizim olacak

birgun.net -
Huawei CEO'su Ren Zhengfei basına yaptığı açıklamada, Huawei’in ABD’ye bağlı olmadığını belirterek,...
Devamını Oku

Avcılar’da Alper Taş’ın konuşmacı olarak katılacağı yerel seçim paneli düzenlenecek

birgun.net -
İstanbul Avcılar’da 31 Mayıs Cuma günü ‘Seçimler ve Demokrasi’ başlığıyla bir panel...
Devamını Oku

Porsche’ye maliye baskını

birgun.net -
Alman otomobil üreticisi Porsche'ye ait bürolara ve bazı mali müşavirlerin evine rüşvet...
Devamını Oku

‘Yumurta çocuk’ kendisi için toplanan parayı Christchurch mağdurlarına bağışladı

birgun.net -
Yeni Zelanda’da cami saldırıları sonrası ırkçı sözleriyle tepki çeken Avustralya’nın Queensland Senatörü...
Devamını Oku

Sonraki haber

© BirGün Gazetesi