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29.05.2019
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Çocuk istismarını ‘öykü’ diye anlatan kitabın yazarı ve yayıncısı serbest bırakıldı!

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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nca hakkında gözaltı kararı verilen çocuğun cinsel istismarının ‘öykü’ diye anlatıldığı kitabın yayımcısı Alaattin Topçu ve yazarı Abdullah Şevki, gözaltına alındıktan sonra adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest bırakıldı.

Kültür ve Turizm Bakanlığının suç duyurusu üzerine, Abdullah Şevki hakkında, yazdğı kitapta yer alan ibareler nedeniyle Türk Ceza Kanunu’nun 226. maddesi uyarınca “müstehcenlik” suçundan Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatılmıştı.

Şevki’nin, soruşturma kapsamında gözaltına alınmasının ardından Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğüne gelen kitabın basıldığı yayınevinin sahibi Alaattin Topçu da emniyete teslim olduktan sonra gözaltına alındı.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından yapılan açıklamada, söz konusu kitaptaki ifadelerin, Türk Ceza Kanununun 226. maddesine aykırılık teşkil ettiği gerekçesiyle yazar, basım ve dağıtımını yapan kişiler hakkında yasal işlemlerin yapılması için Bakanlık Hukuk Hizmetleri Genel Müdürlüğünce gerekli yasal sürecin başlatıldığı, ilgililer hakkında da suç duyurusunda bulunulduğu belirtilmişti.

Kurgu Kültür Merkezi Yayınları Genel Yayın Yönetmeni Topçu, dün sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada söz konusu kitabı savunarak, “Sizin o karga beyniniz Abdullah Şevki’yi, Alaattin Topçu’yu, Kurgu’yu kaldıramaz. O nedenle sizin linç kültürünüz tarihin her döneminde yenilgiye ve zavallılığa mahkûmdur” ifadelerini kullanmıştı.

Yayınevine saldırı

Abdullah Şevki’nin kitabının çıktığı ve Ankara’da kitabevi, kafe ve kırtasiye olarak hizmet veren Kurgu Kültür Merkezi Yayınları’na ülkücü olduğu iddia edilen bir grup tarafından saldırı gerçekleştirildiği belirtildi.

Saldırıda, sopalar ve taşlar da kullanılırken, kitabevinin camları kırıldı.

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