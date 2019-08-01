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01.08.2019
Anasayfa Ege'de BirGün 'Çocuk İzmirim' kartları dağıtılmaya başlandı

‘Çocuk İzmirim’ kartları dağıtılmaya başlandı

BİRGÜN İZMİR BİRGÜN İZMİR

İzmir Büyükşehir Belediyesi, Sosyal Yardım Yönetmeliği kapsamında maddi destek alan ve 0-5 yaş arası çocuğu bulanan ailelere aylık 10 kullanım hakkı veren Çocuk İzmirim kartlarını dağıtmaya başladı. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, 0-5 yaş arası çocuğu bulanan dokuz aileyi makamında ağırlayarak, ilk kartları bizzat dağıttı ve 1 Ağustos 2019’dan itibaren hayata geçecek yeni uygulamayı başlattı.

Soyer, “Çocukların ve kadınların sosyal hayata karışmaları için desteğinin süreceğini“ söyledi. Çocuk İzmirim kartından Ağustos ayı kapsamında 3 bin 118 aile faydalanacak.

Büyükşehir Belediyesi’nin Temmuz ayı olağan meclis toplantısında aldığı kararla hayata geçirilen Çocuk İzmirim kartlarının dağıtımına başlandı. Çocukların sosyal hayatın içinde yer almalarını sağlamak amacıyla hayata geçirilen uygulamayla, çocuğu ile birlikte yolculuk yapan anne veya baba bu kart sayesinde seyahat ücreti ödemeyecek. Her ay maddi destek alan ve 0-5 yaş arası çocuğu bulunan ailelerin sayısı ESHOT Genel Müdürlüğü’ne bildirilecek ve Çocuk İzmirim kartı alacak isimler belirlenecek.

KART NASIL ALINIR?

İzmir Büyükşehir Belediyesi internet sayfasından hak sahipliği sorgulaması yapıldıktan sonra nüfus cüzdanı ve 1 adet vesikalık veya biometrik fotoğrafla ‘Milli Kütüphane Caddesi No: 41 Konak Katlı Otopark Altı Pasaj İçi 3 No’lu Büro’ adresinde bulunan ESHOT Ulaşım Kartları Şube Müdürlüğü’ne başvurulması gerekiyor. Kart bedeli, İzmir Büyükşehir Belediyesi Sosyal Yardımlar Şube Müdürlüğü tarafından karşılanıyor.

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