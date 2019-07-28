Çocuk parkına terk edilen eşek bakıma alındı

Bursa’da, kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce çocuk parkında ağaca bağlanıp terk edilen eşek, görenleri şaşkına çevirdi. Saatlerce güneşin altında aç ve susuz kalan eşek, belediye ekiplerince bakım ve tedaviye alındı.

Mudanya ilçesi Ömerbey Mahallesi’ndeki Papatya Çocuk Parkı’nda, kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce ağaca bağlanıp, terk edilen eşeği görenler durumu belediye ekiplerine bildirdi.

Güneşin altına bırakılan eşek, yorgun düşerken olay yerine gelen Mudanya Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri, hayvanın aç ve susuz olduğunu belirledi.

Ekipler tarafından doyurulan eşek, ardından kliniğe götürüldü. Ekipler, eşeğin kim tarafından bırakıldığını belirlemek için çalışma başlattı.