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21.06.2019
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Çocuklar bu dergiyi çok sevdi

BİRGÜN İZMİR BİRGÜN İZMİR

BirGün Gazetesi’nin 23 Nisan’da çıkardığı 7’den 70’e çocuk edebiyat ve kültür dergisi yaz tatilinde çocukların eğlence ve kültür kaynağı oldu.

Birbirinden güzel hikâyelerin, öykü ve karikatürlerin, kültürel yazılarla birlikte eğlendirici ve öğretici çeşitli bilgilerin yer aldığı dergiyi, çocuklar katıldıkları aktivitelerde bile ellerinden düşürmüyor.

Bayraklı Belediyesi’nin “ Okuyan Gençlik Yetiştiriyor”’ projesi kapsamında gerek etkinliklerde, gerekse yaz spor okullarında dağıtılan dergiyi keyifle okuyan, bir şeyler öğrenmenin yanında kaliteli zaman geçiren minikler, ayrıca kültürel hazinelerini ve dağarcıklarını da geliştiriyor.

Dergide çocuk hakları, birlik, beraberlik, dostluk ve başarı dolu bir hayatın anahtarı olabilecek yazılar yer alıyor, hayvan ve insan sevgisi aşılanıyor.

Çocukların aynı zamanda ufuklarını genişletmelerini sağlayan makalelerde, azmederek, isteyerek ve çalışarak birçok başarıyı elde edebilecekleri akıcı bir dille anlatılıyor.

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Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal’ın çocuklara yönelik yazısının da bulunduğu dergide Sandal, çocuklarla ilgili yapacaklarını, Mustafa Kemal Atatürk’ün çizgisinden çıkmadan yeni nesiller yetiştirmek için çalışacaklarını ve tüm imkanları çocuklar için seferber edeceklerini anlatıyor.

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