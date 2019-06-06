Çocuklar ev içindeki tuzaklardan korunmalı: Alınmayan önlem can alır

Dilan Esen

En güvenilir yerler olarak görülen evler, çocuklar için tehlikeli olabiliyor. Sağlık Bakanlığı’nın verilerine göre, ev ve evin yakın çevresi okul öncesi çocuklarda, yaralanmanın en sık görüldüğü yer olarak listenin başında geliyor.

Söz konusu verilere göre; Türkiye’de 1-4 yaş aralığındaki çocuklarda ölüm nedenine bakıldığında ilk sırada ‘yaralanma’ kaynaklı olduğu görülüyor. 5 yaşa kadar olan çocuklarda yaralanmaya bağlı ölüm nedenleri arasında; trafik kazaları ilk sırada yer alıyor. Bunu, yüksekten düşme, yabancı cisim/besinin solunum yoluna kaçması nedeniyle boğulma ve suda boğulma takip ediyor. Konuya ilişkin BirGün’e konuşan uzmanlar, ailelerin öngörülü olup önlem alması gerektiğine dikkat çekiyor.

ÇOCUKLAR ANNEYİ TAKLİT EDİYOR

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Çocuk Cerrahisi bölümünden Doç. Dr. Müjdem Nur Azılı, çocukların anneyi taklit ederek büyüdüklerini hatırlatıyor: “Anne mutfakta yemek yapıyor veya sıcak su ile uğraşıyor. Bunu gören çocuklar da anneyi taklit etmeye çalışıyor. Bu durum da ev kazalarına sebep oluyor.”

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Ev kazalarının önlenebilmesi için çocuklardan önce düşünmek gerektiğini ekleyen Azılı, şöyle devam ediyor: “Tencereyi ocağa bırakırken, çocuğun onu düşürüp düşüremeyeceğini tahmin etmek gerekiyor. Annenin ve öğretmenlerin bilgilendirilmesi gerekiyor. Sağlık Bakanlığı, SGK’nin bünyesinde birkaç tane ev kazaları sempozyumu düzenledi. Bu sempozyumlarda gördük ki aslında öğretmenler bile bu konuda bilgili değil.”

ÇOCUKLARIN ALANI KALMADI

Üsküdar Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi İş Sağlığı ve Güvenliği Bölüm Başkanı Dr. Öğretim Üyesi Rüştü Uçan ise ülkemizdeki hızlı yapılaşmanın çocuklar için alan bırakmadığını belirtiyor. Uçan’a göre, çocuklar zamanını evde veya kreşte geçirmek zorunda. Uçan, şöyle diyor: “Ebeveynlerin en küçük dikkatsizlikleri kazalara neden olmaktadır. Çocukların özellikle evlerde zarar görmeden yaşamlarını sürdürebilmeleri için ebeveynlere çok önemli görevler düşmektedir. ’Ev içi kazalarda çocuklara ev içinde tehlikelerden uzak güvenli alanların oluşturulması esas alınmalıdır. Ne yaparsak yapalım gözden kaçabilecek durumların olabileceği hatırlanmalı ve çocukların reşit olmayan kişilerle tek başına kısa süre bile olsa bırakılmamalıdır.”

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Çocuklar ev kazalarından nasıl korunur?

Uzmanlar, ailelere çocukların ev kazalarına uğramamaları için şu önerilerde bulunuyor:

• Evde bulunan elektrik prizleri çocuklara uygun olarak güvenlik önlemleri alınmalı.

• Ara kablonun düşmelere ve üzerine su dökülmesi nedeniyle elektrik çarpmalarına neden olduğundan kullanılmamalı.

• Yüksekten düşmeye karşı pencerelerde çocuk kilidi takılmalı.

• Çocukların tek başına balkona çıkması engellenmeli.

• Ebeveyn sorumluluğunu başkalarına aktarmamalı.

• Ütü masası, çamaşır makinesi-deterjan dolabı gibi temizlik dolaplarına ve odalarına erişim engellenmeli.

• Mutfak çekmeceleri kilitli olmalı.

• Özel araçlarda arka koltukta mutlaka çocuk koltuğu olmalı ve çocuklar için sabitlenmeli.