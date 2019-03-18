Çocuklar geleceği tasarlıyor

Ankara’nın Çankaya ilçesinde bulunan Milli Eğitim Bakanlığına (MEB) bağlı bir ortaokul, dersleri sınıftan koridorlara taşıyan uygulamaları, STEM (Fen, Teknoloji, Mühendislik ve Matematik) alanında yürüttükleri projeler ve sanatsal çalışmalarıyla öğrencilere farklı bir ortam sunuyor.



Öğrencilerin görsel zekasını harekete geçirmek amacıyla sadece sınıflar değil koridorlar da laboratuvar gibi ders alanı olarak kullanılıyor.



Öğrenciler koridorlarda hazırlanan alanlarda fen bilgisi, matematik, türkçe, tarih, müzik gibi dersleri işliyor, ulusal ve uluslararası yarışmalara hazırlanıyor.



Proje sonucunda 23 öğretmenin STEM eğitimcisi olduğu okulda, “Akıl Oyunları Laboratuvarı”, “Uzay ve Robotik Kodlama Atölyesi” oluşturuldu.



Aynı zamanda kişisel gelişim uzmanı olan Okul Müdürü Cuma Ali Can, yaptığı açıklamada, hayata geçirdikleri yeni projelerle öğrencilere farklı bir ufuk açmayı hedeflediklerini vurguladı.



Can, eğitimde ilk olan çalışmalara imza atmaktan gurur duyduklarının altını çizerek, “Çalışmalarımızda yurt sevgisi, girişimcilik, iş kalitesi, dürüstlük ve hoşgörü olarak belirlediğimiz 5 temel değer üzerine odaklandık. Çocuklarımızın dünya standartlarında yetişecek, üretken bir düşünce yapısına sahip bireyler olmalarını sağlamak amacıyla bu çalışmaları yürütüyoruz” diye konuştu.