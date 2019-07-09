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09.07.2019
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Çocuklar için mavi kurdele tak

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Gizem Görkem Aydın

Uluslararası Çocuk İstismarı ile Mücadele Derneği (UCİM) Saadet Öğretmen Çocuk İstismarı İle Mücadele Derneği, Türkiye genelinde  ‘Çocuklar İçin Mavi Kurdele Tak’ kampanyası başlattı.

UCİM, Çocuk İstismarı ile Mücadele ve Farkındalık Haftası dolayısıyla çocuklar için bir hafta boyunca sol bileğe kurdele takma kampanyası başlattı. Ağrı’da kaybolduktan sonra cansız bedeni bulunan Leyla Aydemir olayından sonra başlatılan mavi kurdele kampanyası Temmuz ayının ikinci haftası boyunca sürecek.

UCİM çocuk istismarına göz yummamak ve karşı çıkmak için tüm Türkiye’de çalışmalar yapılacak. İstismara maruz kalan çocuklara dikkati çekmek amacıyla sosyal medyada da #CocuklaricinMaviKurdeleTak hashtagiyle paylaşımlar yapıldı.

CHP’DE DESTEK VERDİ

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Basın Sözcüsü Faik Öztrak da MYK toplantısının açıklanmasını yaparken sol koluna mavi kurdele takarak kampanyayı destekledi. Faik Öztrak, “Çocuklarımızın her türlü kötülükten uzak yetişmeleri, hiçbir istismara maruz kalmamaları, ülkemizin en büyük varlığı çocuklarımızın koruma altında olmaları partimizin önceliklerinden biridir,’’ dedi.

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