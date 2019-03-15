16.03.2019
Anasayfa YEŞİL BİRGÜN

Çocuklar iklim değişikliğine karşı okulu astı

İsveçli Greta’nın çağrısıyla 105 ülkede öğrenciler okul boykotuna çıkarak ‘İklim değişikliğine karşı harekete geçin’ çağrısı yaptı

birgun.net birgun.net

İsveçli Greta’nın çağrısıyla bugün toplam 105 ülkede öğrenciler okul boykotuna çıkarak ‘İklim değişikliğine karşı harekete geçin’ çağrısı yaptı.

Türkiye’den ise ilk adımı atan Atlas’a, Bebek Parkı’nda büyük destek geldi. Çok sayıda çocuk, iklim eyleminde Atlas’ın yanında yer aldı.

Çocuklar iklim grevinde “Geleceğimizi istiyoruz”, “İklim Değişmeden algını değiştir”, “Geleceğimizle oynama, kömür yakma”, “İklimi düzelt, dünyayı sağlıklı bırak” yazılı dövizler taşıdı.

BÜYÜKLERİN KİRLETTİĞİ DÜNYAYI ÇOCUKLAR TEMİZLEYECEK

Atlas Sarrafoğlu burada basına açıklamada bulundu. Sarrafoğlu, “Bilim insanları iklim değişikliğini geri döndürürebilmemiz için 12 yılımız kaldığını söylüyor. 12 yıl sonra hepimiz ölmeyeceğiz ama yapacak birşey kalmayacak. Bugün öğrenciler 123 ülkede 2005 farklı etkinlik düzenliyor. Dünya, en yaygın gönüllü gençlik eylemine tanık oluyor, bizler de bunun parçasıyız. Biz de Türkiye’de Ayvalık, Iğdır, Antalya, Bursa, Sakarya, İzmir’de parklarda ve binaların önünde bir araya geldik. Beğenseniz de beğenmeseniz de değişim başladı. Büyüklerin kirlettiği dünyayı çocuklar temizleyecek. Siz büyüklerden tek isteğimiz var, bu dönüşümü daha da zorlaştırmamanız ve bir an önce harekete geçmeniz” diye konuştu.

Sarrafoğlu sözlerine şöyle devam etti: “16 yaşındaki İsveçli öğrenci Greta Thunberg diyor ki ‘Eviniz yanıyormuş gibi hareket etmenizi istiyorum çünkü yanıyor’. Greta Thunberg, Paris anlaşmasının şartlarının yerine getirilmesi gerektiğini söylüyor ama internette ‘Türkiye ve Paris antlaşması diye arattığımda Türkiye’nin paris anlaşmasını onaylamadığı haberleri çıkıyor.”

İklimi Harry Potter kurtarmayacak!

Atlas Sarrafoğlu eylemin çağrısını şöyle yapmıştı: “Greta Thunberg’e dünyanın dört bir köşesinden öğrenciler destek veriyor. İklim Değişikliğinin artık dönülmez bir aşamasında olduğunu biliyorum. Büyüklerin yetmediği yerde geleceğimizi korumak için bizim harekete geçmemiz gerekiyor. Bu yüzden çocukların birliği ile 15 Mart Cuma günü global olarak yapılacak FRIDAYS FOR FUTURE hareketine dahil olarak sesimizi duyuracağız. 15 Mart’ta Bebek Parkı’nda saat 12’de bekleyeceğim. Gelin Greta’ya desteğimizi gösterelim, kendi geleceğimizi kendimiz talep edelim.”

Önceki haberEylemek ya da eylememek
Sonraki haberKendini kaybetmek

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

YEŞİL BİRGÜN
video

‘İklim savaşçıları’ okulu kırdı

birgun.net -
Dün dünya genelinde 100’den fazla ülkeden öğrenciler gelecekleri için eylemdeydi. “Okulu kıran”...
Devamını Oku
ÖZEL

Salda’da ‘Uzungöl alarmı’

Demet Sargın -
AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, 'Kıyısına millet bahçesi kuracağız' dediği Salda Gölü...
Devamını Oku
YEŞİL BİRGÜN

“Poligon Vadisi’ne Millet Bahçesi istemiyoruz”

BİRGÜN İZMİR -
İzmir'in Karabağlar İlçesi'nde, Karabağlar Kent Konseyi'nin öncülüğünde toplanan yurttaşlar, ilçenin acil çözülmesi...
Devamını Oku
GÜNCEL

Kocaoğlu resmen açıkladı: İZFAŞ binası Vakıf Üniversitesi’ne verildi

BİRGÜN İZMİR -
İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, Kültürpark’taki eski İZFAŞ hizmet binasının İzmir...
Devamını Oku
YEŞİL BİRGÜN

Salda Gölü’ne millet bahçesi için ilk adım

birgun.net -
Salda Gölü ve çevresi ile Karaburun-Ildır Körfezi'nin "Özel Çevre Koruma Bölgesi" olarak...
Devamını Oku
YEŞİL BİRGÜN

İklimi Harry Potter kurtarmayacak!

birgun.net -
Polonya'nın Katowice kentinde yapılan İklim Zirvesi'nde Birleşmiş Milletler (BM) delegasyonuna hitaben "Size...
Devamını Oku

BİZİ TAKİP EDİN

360,644BeğenilerBeğen
55,851TakipçiTakip Et
1,094,152TakipçiTakip Et
8,333AbonelerAbone

BİRGÜN ÖZEL

KÜLTÜR SANAT

Grup 163: “Ankara müzik piyasasında dostluk hakim”

ÖYKÜ ÖZFIRAT -
Ankaralı müzisyenler serisinde onuncu haftaya gelmiş bulunuyoruz. Haftalardır Ankara müzik sahnesinin değerli ve...
Devamını Oku
ÖZEL

İstanbul’da 200 bin kişilik seçim güvenliği ordusu

Uğur Koç -
31 Mart yerel seçimlerine kısa bir süre kaldı. İktidar partileri veya diğer...
Devamını Oku
EKONOMİ

Seçimler gelince yardımlar patladı

Nurcan Gökdemir -
Yaklaşan 31 Mart yerel seçimleri bütçe harcamalarına damgasını vuruyor. Sosyal yardımlar geçen...
Devamını Oku
EĞİTİM

Akademide şirketleşme

MUSTAFA MERT BİLDİRCİN -
Satışı bir süredir gündemde olan ve Türkiye’nin önde gelen vakıf üniversiteleri arasında...
Devamını Oku
DÜNYA

Aşırı sağcı şiddet küreselleşiyor

RIFAT KIRCI -
Yeni Zelenda’daki katliamı Strasburg Üniversitesi Öğretim Üyesi Samim Akgönül ve Regent’s Üniversitesi’nden...
Devamını Oku

SON HABERLER

Galip ama huzursuz

SPOR birgun.net -
EREN TUTEL Süper Lig’in 26’ncı haftasında Beşiktaş, evinde...
Devamını Oku

Beşiktaş, Göztepe’yi tek golle geçti

SPOR birgun.net -
Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında Beşiktaş, Göztepe'yi tek golle mağlup...
Devamını Oku

Mersin’de dereye düşen iki kardeşten biri kayboldu

GÜNCEL birgun.net -
Mersin'in merkez Akdeniz ilçesinde dereye düşen iki kardeşten biri kayboldu, diğeri kurtarıldı.
Devamını Oku

Zidane’lı Madrid, Celta Vigo’yu rahat geçti: 2-0

SPOR birgun.net -
La Liga'da 28. hafta maçında Real Madrid, evinde Celta Vigo'yu konuk etti....
Devamını Oku

“İç Güneş” sergisi sanatseverlerle buluştu

KÜLTÜR SANAT birgun.net -
Ressam Ahmet Özel'in hazırladığı "İç Güneş" adlı resim sergisi sanatseverlerle buluştu.
Devamını Oku

Beşiktaş’ta yangın

GÜNCEL birgun.net -
Beşiktaş'ta, 3 katlı metruk bir binanın son katında çıkan yangın itfaiye ekiplerince...
Devamını Oku
© BirGün Gazetesi