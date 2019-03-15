Çocuklar iklim değişikliğine karşı okulu astı

İsveçli Greta’nın çağrısıyla bugün toplam 105 ülkede öğrenciler okul boykotuna çıkarak ‘İklim değişikliğine karşı harekete geçin’ çağrısı yaptı.

Türkiye’den ise ilk adımı atan Atlas’a, Bebek Parkı’nda büyük destek geldi. Çok sayıda çocuk, iklim eyleminde Atlas’ın yanında yer aldı.

Çocuklar iklim grevinde “Geleceğimizi istiyoruz”, “İklim Değişmeden algını değiştir”, “Geleceğimizle oynama, kömür yakma”, “İklimi düzelt, dünyayı sağlıklı bırak” yazılı dövizler taşıdı.

BÜYÜKLERİN KİRLETTİĞİ DÜNYAYI ÇOCUKLAR TEMİZLEYECEK

Atlas Sarrafoğlu burada basına açıklamada bulundu. Sarrafoğlu, “Bilim insanları iklim değişikliğini geri döndürürebilmemiz için 12 yılımız kaldığını söylüyor. 12 yıl sonra hepimiz ölmeyeceğiz ama yapacak birşey kalmayacak. Bugün öğrenciler 123 ülkede 2005 farklı etkinlik düzenliyor. Dünya, en yaygın gönüllü gençlik eylemine tanık oluyor, bizler de bunun parçasıyız. Biz de Türkiye’de Ayvalık, Iğdır, Antalya, Bursa, Sakarya, İzmir’de parklarda ve binaların önünde bir araya geldik. Beğenseniz de beğenmeseniz de değişim başladı. Büyüklerin kirlettiği dünyayı çocuklar temizleyecek. Siz büyüklerden tek isteğimiz var, bu dönüşümü daha da zorlaştırmamanız ve bir an önce harekete geçmeniz” diye konuştu.

Sarrafoğlu sözlerine şöyle devam etti: “16 yaşındaki İsveçli öğrenci Greta Thunberg diyor ki ‘Eviniz yanıyormuş gibi hareket etmenizi istiyorum çünkü yanıyor’. Greta Thunberg, Paris anlaşmasının şartlarının yerine getirilmesi gerektiğini söylüyor ama internette ‘Türkiye ve Paris antlaşması diye arattığımda Türkiye’nin paris anlaşmasını onaylamadığı haberleri çıkıyor.”

Atlas Sarrafoğlu eylemin çağrısını şöyle yapmıştı: “Greta Thunberg’e dünyanın dört bir köşesinden öğrenciler destek veriyor. İklim Değişikliğinin artık dönülmez bir aşamasında olduğunu biliyorum. Büyüklerin yetmediği yerde geleceğimizi korumak için bizim harekete geçmemiz gerekiyor. Bu yüzden çocukların birliği ile 15 Mart Cuma günü global olarak yapılacak FRIDAYS FOR FUTURE hareketine dahil olarak sesimizi duyuracağız. 15 Mart’ta Bebek Parkı’nda saat 12’de bekleyeceğim. Gelin Greta’ya desteğimizi gösterelim, kendi geleceğimizi kendimiz talep edelim.”